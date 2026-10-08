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Trường hợp nào du học sinh đền bù 100% chi phí đào tạo?

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Hoa Tiên

ANTD.VN - 3 trường hợp du học sinh phải đền bù 100% chi phí đào tạo được quy định tại Nghị định số 322/2026/NĐ-CP của Chính phủ.

Chính phủ ban hành Nghị định số 322/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 86/2021/NĐ-CP ngày 25/9/2021 quy định việc công dân Việt Nam ra nước ngoài học tập, giảng dạy, nghiên cứu khoa học và trao đổi học thuật.

Đáng chú ý, Nghị định số 322/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Điều 13 Nghị định số 86/2021/NĐ-CP về chi phí đền bù và các trường hợp không phải đền bù chi phí đào tạo.

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Ảnh minh họa Internet.

Theo quy định, chi phí đền bù là toàn bộ chi phí đào tạo được ngân sách Nhà nước chi trả cho du học sinh, gồm học phí, chi phí đi lại, sinh hoạt phí và các chi phí khác liên quan đến học tập. Các khoản chi phí này do cơ quan cử đi học cung cấp.

Đối với du học sinh không phải là công chức, viên chức quy định tại điểm a, điểm b khoản 1 Điều 3 Nghị định số 86/2021/NĐ-CP, Nghị định số 322/2026/NĐ-CP quy định phải đền bù 100% chi phí đào tạo nếu thuộc một trong các trường hợp.

Thứ nhất, tự ý bỏ học hoặc bỏ việc trong thời gian đào tạo.

Thứ hai, bị kỷ luật buộc thôi học.

Thứ ba, không được cơ sở đào tạo cấp văn bằng, chứng chỉ tốt nghiệp.

Quy định mới xác định cụ thể các trường hợp người học sử dụng nguồn ngân sách Nhà nước để đào tạo nhưng không hoàn thành nghĩa vụ theo yêu cầu phải thực hiện trách nhiệm đền bù chi phí đào tạo.

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Từ khóa:

#du học sinh #Bộ GD&ĐT #du học sinh đền bù chi phí đào tạo

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