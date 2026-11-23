ANTD.VN - Thu nhập bấp bênh, việc làm thiếu ổn định khiến nhiều lao động phi chính thức khó tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH). Mở rộng diện bao phủ, đa dạng phương thức đóng và tăng hỗ trợ từ Nhà nước sẽ góp phần bảo đảm quyền lợi lâu dài cho nhóm lao động này.

Sinh kế bấp bênh

Từ tài xế xe công nghệ, người bán hàng rong đến người thu gom phế liệu, bán vé số..., hàng triệu lao động tự do đang đóng góp vào hoạt động kinh tế và cung cấp nhiều dịch vụ thiết yếu. Tuy nhiên, phần lớn chưa có điểm tựa an sinh vững chắc khi ốm đau, mất việc hoặc hết tuổi lao động.

Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), 9 tháng năm 2026, cả nước có 32,4 triệu lao động có việc làm phi chính thức, chiếm 61,5% tổng số lao động có việc làm. Đặc điểm chung của nhóm này là thiếu hợp đồng lao động ổn định, thu nhập bấp bênh, khả năng tiếp cận BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT) và bảo hiểm thất nghiệp còn hạn chế.

Khảo sát 141 tài xế xe công nghệ của tổ chức công đoàn cho thấy, 93,6% xác định đây là công việc chính; 73,8% từng gặp va chạm hoặc tai nạn; Hơn 65% từng bị lừa đảo, cướp giật hoặc quấy rối khi làm việc. Đáng chú ý, 87,9% mong muốn có cơ chế phù hợp để tham gia BHXH và được chăm lo đời sống.

Do được xác định là đối tác của các nền tảng, tài xế xe công nghệ hiện chưa thuộc diện tham gia BHXH, BHYT bắt buộc theo quan hệ lao động thông thường. Trong khi đó, thu nhập không ổn định khiến việc duy trì đóng BHXH tự nguyện cũng là trở ngại lớn.

Cần nghiên cứu cơ chế nhận diện, bảo vệ người lao động trong các mô hình việc làm mới. Ảnh: TTXVN

Theo BHXH Việt Nam, số người tham gia BHXH tăng từ 16,552 triệu người năm 2021 lên 21,344 triệu người năm 2025. Tỷ lệ lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BHXH đạt 45,1%; tỷ lệ tham gia BHXH tự nguyện đạt 5,49%. Dù diện bao phủ có chuyển biến, tỷ lệ tham gia BHXH tự nguyện vẫn còn khiêm tốn, cho thấy dư địa phát triển còn lớn.

Vấn đề đặt ra không chỉ là tăng số người tham gia mà còn phải bảo đảm khả năng duy trì đóng, tiến tới đủ điều kiện hưởng chế độ khi hết tuổi lao động.

Tại phiên thảo luận tổ ngày 21/10/2026, trong khuôn khổ Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề cập yêu cầu làm rõ đối tượng tham gia BHXH bắt buộc, nhất là người làm việc trên nền tảng số. Những vấn đề như chủ thể đóng, căn cứ đóng và trách nhiệm của nền tảng cần được quy định cụ thể để bảo đảm tính khả thi khi triển khai.

Mở rộng lưới an sinh

Để thu hẹp khoảng trống an sinh, cần đồng thời hoàn thiện chính sách, cải thiện điều kiện việc làm và tạo thuận lợi cho người lao động tiếp cận các dịch vụ bảo hiểm. Trong đó, cần tăng hỗ trợ mức đóng BHXH tự nguyện từ ngân sách Nhà nước, đa dạng phương thức đóng, đơn giản hóa thủ tục và đẩy mạnh tư vấn trực tiếp tại cộng đồng, các nhóm nghề nghiệp.

Cùng với đó, cần nghiên cứu cơ chế nhận diện, bảo vệ người lao động trong các mô hình việc làm mới, nhất là lao động trên nền tảng số; Làm rõ trách nhiệm của các bên trong bảo đảm quyền lợi an sinh.

Ngày 9/10/2026, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà ký Quyết định số 1960/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện kết luận về tình hình thực hiện chính sách an sinh xã hội. Mục tiêu đến năm 2030 là cơ bản hình thành hệ thống an sinh xã hội đa tầng, bao trùm, bảo đảm sàn an sinh tối thiểu cho mọi người dân.

Bên cạnh mở rộng BHXH, cần cải thiện môi trường kinh doanh, tạo điều kiện để hộ kinh doanh, cá nhân chuyển đổi sang hoạt động chính thức; tăng cường đào tạo nghề, nâng cao kỹ năng và năng suất lao động, qua đó giúp người lao động có cơ hội tiếp cận việc làm ổn định hơn.

Trong bối cảnh Việt Nam bước vào giai đoạn già hóa dân số nhanh, mở rộng diện bao phủ BHXH đối với lao động phi chính thức không chỉ là yêu cầu trước mắt mà còn có ý nghĩa lâu dài.

Thu hẹp khoảng trống an sinh từ hôm nay sẽ góp phần bảo đảm cuộc sống cho hàng triệu người khi về già, đồng thời củng cố tính bền vững của hệ thống an sinh xã hội.