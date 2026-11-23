ANTD.VN - Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 13 - Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH - CATP Hà Nội vừa phối hợp tổ chức thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại nhà điều hành - Tổng công ty Công nghiệp hóa chất mỏ, địa chỉ ngõ 1, phố Phan Đình Giót, phường Phương Liệt, thành phố Hà Nội.

Huy động lực lượng phương tiện xử lý hỏa hoạn

Nhà điều hành - Tổng công ty Công nghiệp hóa chất mỏ được xây dựng và đưa vào sử dụng từ năm 2013, có diện tích xây dựng khoảng 800 m² mỗi tầng, quy mô 12 tầng nổi và 01 tầng hầm. Trong đó, tầng hầm bố trí khu vực để xe máy; tầng 1 bố trí khu vực để xe ô tô; các tầng từ tầng 2 đến tầng 12 bố trí phòng làm việc, phòng họp, hội trường và khu vực lưu trữ tài liệu, hồ sơ. Đây là tòa nhà cao tầng, có nhiều công năng sử dụng, thường xuyên tập trung đông người làm việc và có các vật dụng, tài liệu dễ cháy. Do đó, việc tổ chức thực tập phương án tại cơ sở là hết sức cần thiết nhằm nâng cao năng lực chỉ huy, điều hành chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; kiểm tra khả năng sẵn sàng chiến đấu, sự phối hợp giữa các lực lượng trong xử lý tình huống cháy, nổ xảy ra.

Tình huống giả định, xảy ra cháy tại khu vực văn phòng tầng 1, nhà điều hành do sự cố chập điện. Do chất cháy chủ yếu là giấy, rèm và các thiết bị điện, khiến đám cháy nhanh chóng phát triển, có nguy cơ lan rộng; tại thời điểm xảy ra cháy có 01 người bị mắc kẹt trong khu vực cháy.

Hướng dẫn các lực lượng thoát nạn di chuyển tài sản

Ngay sau khi phát hiện sự cố, lực lượng PCCC cơ sở và lực lượng bảo vệ nhanh chóng phát tín hiệu báo động, thông báo cho mọi người biết; tổ chức cắt điện khu vực xảy ra cháy, sử dụng bình chữa cháy xách tay và hệ thống họng nước chữa cháy vách tường để triển khai chữa cháy ban đầu, đồng thời thông báo cho lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH qua số điện thoại 114. Các bộ phận liên quan khẩn trương thực hiện nhiệm vụ theo phương án đã được phân công, hướng dẫn người lao động thoát nạn đến vị trí an toàn và chuẩn bị các điều kiện cần thiết để đón, bàn giao quyền chỉ huy chữa cháy cho lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp.

Nhận được tin báo cháy, Trung tâm thông tin chỉ huy CATP đã điều động lực lượng, phương tiện gồm 3 xe chữa cháy và 01 xe chỉ huy cùng 20 CBCS thuộc Đội CC&CNCH khu vực số 13 và Đội CC&CNCH khu vực số 12 nhanh chóng đến hiện trường triển khai công tác chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

Tại hiện trường, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH nhanh chóng tổ chức trinh sát, xác định vị trí đám cháy, khu vực có người mắc kẹt và các điều kiện phục vụ công tác chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ. Các tổ công tác triển khai đội hình chữa cháy, sử dụng lăng, vòi phun nước để khống chế, ngăn chặn cháy lan và dập tắt đám cháy. Đồng thời, lực lượng cứu nạn, cứu hộ tổ chức tiếp cận khu vực có người bị nạn, tìm kiếm và đưa người bị mắc kẹt ra khỏi khu vực nguy hiểm theo lối thoát nạn trong tòa nhà, bảo đảm an toàn.

Các lực lượng tập trung xử lý hỏa hoạn ban đầu

Trong quá trình thực tập, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH phối hợp chặt chẽ với lực lượng PCCC cơ sở triển khai các đội hình chữa cháy, tổ chức cứu người bị nạn và xử lý các tình huống phát sinh. Hai lực lượng thực hiện nhiệm vụ theo sự chỉ huy, điều hành thống nhất; phối hợp sử dụng lực lượng, phương tiện đúng chức năng, nhiệm vụ, bảo đảm yêu cầu an toàn trong suốt quá trình thực tập. Sau khoảng 15 phút, đám cháy giả định được dập tắt, toàn bộ người mắc kẹt và tài sản đã được đưa về nơi tập kết an toàn.

Buổi thực tập phương án góp phần kiểm tra, đánh giá khả năng huy động lực lượng, phương tiện và công tác phối hợp giữa lực lượng PCCC cơ sở với lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH; qua đó nâng cao năng lực chỉ huy, điều hành, kỹ năng triển khai chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, giúp cơ sở chủ động rà soát, hoàn thiện phương án, sẵn sàng ứng phó hiệu quả khi có sự cố xảy ra.