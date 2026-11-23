ANTD.VN - Nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm và khả năng chủ động ứng phó với các tình huống cháy, nổ tại cơ sở sản xuất, ngày 22/11/2026, Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (CC&CNCH) khu vực số 13, đã tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn kiến thức, kỹ năng an toàn cháy, nổ cho 200 cán bộ, công nhân viên Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông, tại phố Hạ Đình, phường Khương Đình, Hà Nội.

Tập huấn an toàn cháy, nổ cho hơn 200 cán bộ, nhân viên Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông

Tại buổi tuyên truyền, cán bộ Đội CC&CNCH khu vực số 13 - Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, CATP Hà Nội đã phổ biến những quy định pháp luật về PCCC&CNCH; làm rõ trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở và từng cán bộ, công nhân viên trong việc bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy. Đặc biệt, báo cáo viên tập trung phân tích những nguy cơ tiềm ẩn gây cháy, nổ trong quá trình sản xuất, kinh doanh, nhất là các vấn đề liên quan đến sử dụng điện, máy móc, thiết bị, quản lý nguồn lửa, nguồn nhiệt và việc duy trì các điều kiện an toàn PCCC tại nơi làm việc.

Thông qua những tình huống thực tế, người lao động được hướng dẫn cách nhận diện nguy cơ, phát hiện sớm các dấu hiệu mất an toàn và chủ động khắc phục những sơ hở, thiếu sót có thể dẫn đến cháy, nổ. Qua đó, góp phần hình thành ý thức phòng ngừa thường xuyên, không chủ quan, lơ là trong quá trình lao động, sản xuất.

Bên cạnh kiến thức phòng ngừa, cán bộ PCCC&CNCH còn hướng dẫn kỹ năng xử lý khi xảy ra sự cố; cách thức báo động, thông tin cho lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH qua số điện thoại 114, tổ chức thoát nạn và phối hợp chữa cháy ngay từ khi đám cháy mới phát sinh. Người lao động được lưu ý phải giữ bình tĩnh, nhanh chóng xác định lối thoát nạn an toàn, hỗ trợ người gặp khó khăn và di chuyển khỏi khu vực nguy hiểm, tránh để sự cố diễn biến phức tạp.

Học viên thực hành sử dụng bình PCCC

Đáng chú ý, sau phần phổ biến lý thuyết, 200 cán bộ, công nhân viên Công ty được trực tiếp hướng dẫn thực hành sử dụng các phương tiện chữa cháy tại cơ sở. Dưới sự hướng dẫn của cán bộ chuyên môn, các học viên được giới thiệu cấu tạo, công dụng, nguyên lý hoạt động và cách sử dụng bình chữa cháy xách tay; đồng thời thực hành các thao tác triển khai phương tiện, xử lý tình huống cháy giả định.

Đối với hệ thống họng nước chữa cháy vách tường, cán bộ hướng dẫn cách nhận biết vị trí, công dụng và quy trình triển khai sử dụng. Việc trực tiếp thực hành giúp người lao động nắm vững hơn kỹ năng vận hành phương tiện, nâng cao khả năng phối hợp và chủ động xử lý sự cố trong những thời điểm ban đầu, khi đám cháy chưa lan rộng.

Thông qua chương trình, kiến thức pháp luật, kỹ năng phòng ngừa và xử lý tình huống cháy, nổ của cán bộ, công nhân viên Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông được củng cố, nâng cao. Hoạt động không chỉ góp phần bảo vệ tính mạng, sức khỏe người lao động và tài sản doanh nghiệp mà còn phát huy vai trò của lực lượng PCCC cơ sở, xây dựng ý thức chủ động phòng ngừa cháy, nổ trong từng bộ phận, từng vị trí sản xuất.

Thời gian tới, Đội CC&CNCH khu vực số 13 sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra an toàn PCCC&CNCH; chú trọng trang bị kiến thức, kỹ năng thực hành cho người lao động, góp phần hạn chế thấp nhất nguy cơ và thiệt hại do cháy, nổ gây ra.