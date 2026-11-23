ANTD.VN - Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 9 - Phòng CS PCCC&CNCH CATP Hà Nội vừa tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn kiến thức, kỹ năng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự; hộ gia đình có nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh; chủ nhà trọ, trên địa bàn các phường Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng và Bạch Mai.

Thượng tá Ngô Văn Anh, Phó Trưởng phòng Cảnh sát PCCC và CNCH trực tiếp tuyên truyền, hướng dẫn kiến thức an toàn PCCC và CNCH cho các cơ sở trên địa bàn 3 phường Bạch Mai, Hai Bà Trưng, Vĩnh Tuy

Đây là những loại hình cơ sở có đặc điểm tập trung đông người, kết hợp nhiều công năng sử dụng, tiềm ẩn nguy cơ cháy, nổ liên quan đến hệ thống điện, nguồn lửa, nguồn nhiệt, việc bố trí hàng hóa và điều kiện thoát nạn. Vì vậy, nội dung tuyên truyền được xây dựng sát với đặc điểm thực tế, giúp các chủ cơ sở, hộ gia đình chủ động nhận diện, phòng ngừa và xử lý nguy cơ mất an toàn ngay từ ban đầu.

Phát biểu tại chương trình, Thượng tá Ngô Văn Anh, Phó Trưởng phòng Cảnh sát PCCC và CNCH nhấn mạnh trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở, chủ hộ gia đình trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về PCCC và CNCH. Đồng chí đề nghị các cơ sở duy trì việc tự kiểm tra, kịp thời phát hiện, khắc phục những tồn tại, thiếu sót; đặc biệt chú trọng bảo đảm đường, lối thoát nạn và trang bị đầy đủ phương tiện chữa cháy tại chỗ, không chủ quan, lơ là trong công tác phòng ngừa cháy, nổ.

Tại chương trình, Thượng tá Ngô Văn Anh đã trực tiếp phổ biến các quy định của pháp luật về PCCC và CNCH; hướng dẫn biện pháp bảo đảm an toàn trong quản lý, sử dụng điện, nguồn lửa, nguồn nhiệt; cách bố trí, sắp xếp hàng hóa, vật dụng không cản trở lối thoát nạn; trang bị, bảo quản và sử dụng phương tiện chữa cháy ban đầu.

Đại diện các cơ sở trên địa bàn 3 phường Bạch Mai, Hai Bà Trưng, Vĩnh Tuy thực hành sử dụng phương tiện chữa cháy

Đặc biệt, nội dung tuyên truyền tập trung vào kỹ năng xử lý tình huống cháy tại nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh, nhà trọ, nhà cho thuê và nhà có nhiều căn hộ. Người tham gia được hướng dẫn cách báo cháy qua số điện thoại 114, kỹ năng thoát nạn trong môi trường có khói, khí độc, sử dụng bình chữa cháy xách tay và phối hợp với lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH khi xảy ra cháy, nổ, sự cố, tai nạn. Những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện các quy định về an toàn PCCC và CNCH tại cơ sở cũng được cán bộ chuyên môn trao đổi, giải đáp.

Thông qua chương trình, các chủ cơ sở kinh doanh, chủ nhà trọ, nhà cho thuê và hộ gia đình được củng cố kiến thức, kỹ năng, nâng cao trách nhiệm trong công tác phòng ngừa cháy, nổ; chủ động tự kiểm tra, khắc phục nguy cơ mất an toàn và xây dựng phương án thoát nạn phù hợp với điều kiện thực tế.

Hoạt động tuyên truyền của Đội CC&CNCH khu vực số 9 góp phần phát huy trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở, thực hiện hiệu quả phương châm “4 tại chỗ”, từng bước nâng cao khả năng phòng ngừa, xử lý cháy, nổ ngay từ cơ sở, bảo vệ tính mạng, tài sản của Nhân dân.