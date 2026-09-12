Số lượng du học sinh tại Hàn Quốc lần đầu tiên vượt quá 500.000 người nhờ K-pop và phim truyền hình

ANTD.VN - Theo số liệu của chính phủ Hàn Quốc, số lượng sinh viên nước ngoài đến học tập tại nước này đã lần đầu tiên vượt quá 500.000 người vào năm 2025 nhờ vào sự nổi tiếng toàn cầu của K-pop và phim truyền hình Hàn Quốc.

Sinh viên quốc tế chụp ảnh lưu niệm trong lễ tốt nghiệp tại Đại học Dong-A ở Busan, ngày 20-8-2026

Số người nước ngoài nhập cảnh Hàn Quốc với mục đích học tập hoặc đào tạo đã vượt 500.000 lượt lần đầu tiên trong năm 2025, trong bối cảnh làn sóng văn hóa Hàn Quốc tiếp tục lan rộng trên toàn cầu.

Theo số liệu của Tổ chức Du lịch Hàn Quốc được nghị sĩ Jin Sun-mee thuộc Đảng Dân chủ Hàn Quốc công bố, năm 2025 có 505.410 lượt người nước ngoài đến nước này để học tập hoặc tham gia chương trình đào tạo, chiếm 2,7% trong tổng số 18,94 triệu lượt khách quốc tế.

Con số trên cao gấp hơn 6 lần mức 80.084 lượt của năm 2021, thời điểm hoạt động đi lại quốc tế chịu ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19.

Sinh viên quốc tế chụp ảnh sau lễ tốt nghiệp tại khuôn viên Seongseo của Đại học Keimyung ở quận Dalseo, Daegu, ngày 20-8-2026

Số lượt nhập cảnh phục vụ học tập và đào tạo tăng lên 152.195 vào năm 2022, 313.980 năm 2023 và 435.129 năm 2024, trước khi vượt mốc nửa triệu người vào năm 2025.

Du lịch vẫn là mục đích nhập cảnh phổ biến nhất, với 15,82 triệu lượt, chiếm hơn 83% tổng số khách nước ngoài đến Hàn Quốc năm ngoái. Các chuyến đi vì công việc và nhiệm vụ chính thức chiếm 0,8% và 0,4%.

Nghị sĩ Jin Sun-mee nhận định sự phổ biến của K-pop, phim truyền hình và những sản phẩm văn hóa Hàn Quốc khác đang thúc đẩy nhu cầu học tiếng Hàn cũng như theo học các chương trình đào tạo chính quy.

Theo bà, làn sóng nội dung Hàn Quốc không chỉ thu hút khách du lịch ngắn hạn mà còn tạo động lực cho những hình thức lưu trú dài hạn hơn.

"Sự lan rộng toàn cầu của nội dung K-pop đang mang lại những lợi ích vượt ra ngoài du lịch ngắn hạn, thúc đẩy nhu cầu lưu trú dài hạn hơn như học tập và đào tạo" - bà Jin nói.

Bà Jin kêu gọi xây dựng các chính sách hỗ trợ phù hợp, giúp sinh viên và học viên nước ngoài thích nghi tốt hơn với đời sống tại địa phương.

Việc cải thiện dịch vụ giáo dục, nhà ở và hỗ trợ hòa nhập được xem là cần thiết để Hàn Quốc duy trì sức hút lâu dài đối với người học quốc tế.