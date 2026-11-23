ANTD.VN - Nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng tham gia giao thông an toàn cho học sinh, Công an xã Thượng Phúc, Hà Nội phối hợp với Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 8, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Hà Nội tổ chức chương trình tuyên truyền, phổ biến pháp luật và hướng dẫn kỹ năng lái xe mô tô, xe gắn máy an toàn cho 1.895 học sinh, giáo viên Trường THPT Lý Tử Tấn.

Thực hiện Kế hoạch số 368/KH-UBND ngày 25/9/2026 của UBND thành phố Hà Nội và Kế hoạch số 505/ ngày 08/10/2026 của Công an thành phố Hà Nội, Công an xã Thượng Phúc đã chủ động phối hợp tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật gắn với hướng dẫn kỹ năng lái xe an toàn cho học sinh.

Báo cáo viên hướng dẫn học sinh lái xe an toàn

Tại chương trình, các báo cáo viên tập trung trang bị kiến thức về quy định độ tuổi, điều kiện điều khiển phương tiện; kỹ năng đội mũ bảo hiểm đúng quy cách, chấp hành hệ thống báo hiệu đường bộ, đi đúng phần đường, làn đường; không phóng nhanh, vượt ẩu và tuyệt đối không điều khiển phương tiện khi chưa đủ điều kiện theo quy định. Qua đó, giúp học sinh nhận diện nguy cơ, chủ động phòng tránh những tình huống mất an toàn, hình thành thói quen tham gia giao thông có trách nhiệm.

Một điểm nhấn của chương trình là việc tổ chức ký cam kết chấp hành các quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đối với học sinh Trường THPT Lý Tử Tấn. Hoạt động không chỉ nâng cao trách nhiệm của mỗi học sinh mà còn tạo sự gắn kết giữa nhà trường, gia đình và lực lượng Công an trong quản lý, giáo dục, nhắc nhở các em chấp hành pháp luật; kiên quyết phòng ngừa tình trạng điều khiển phương tiện khi chưa đủ tuổi, chưa đủ điều kiện.

Thông qua chương trình, 1.895 học sinh, giáo viên được tiếp cận kiến thức pháp luật và kỹ năng tham gia giao thông an toàn. Đây là kết quả thiết thực, thể hiện sự chủ động của Công an xã Thượng Phúc trong tham mưu, phối hợp triển khai các giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, lấy phòng ngừa từ sớm, từ xa, từ cơ sở làm trọng tâm.

Thời gian tới, Công an xã Thượng Phúc tiếp tục phối hợp với các cơ sở giáo dục, gia đình và lực lượng chức năng đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, đưa kiến thức pháp luật đến gần hơn với thanh thiếu niên, học sinh. Mỗi học sinh tự giác chấp hành pháp luật giao thông không chỉ bảo vệ bản thân mà còn góp phần lan tỏa ý thức trách nhiệm đến gia đình và cộng đồng, chung tay xây dựng văn hóa giao thông “An toàn – Văn minh – Trách nhiệm”, vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân.