ANTD.VN - Sau khi sáp nhập từ 4 điểm trường, yêu cầu bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại Trường Mầm non Khương Đình (Hà Nội) đặt ra những nhiệm vụ mới, đòi hỏi sự thống nhất về nhận thức, kỹ năng và khả năng phối hợp xử lý tình huống tại từng cơ sở.

Cán bộ Đội CC&CNCH khu vực số 13 hướng dẫn kỹ năng về an toàn khi sử dụng phương tiện cho học viên

Xuất phát từ yêu cầu quan trọng, ngày 21/11/2026, Đội CC&CNCH khu vực số 13, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, CATP Hà Nội đã tổ chức tập huấn cho 60 đội viên lực lượng PCCC cơ sở, tập trung trang bị kỹ năng phát hiện, xử lý cháy, nổ và tổ chức thoát nạn, đặc biệt là kỹ năng bảo đảm an toàn cho trẻ nhỏ khi có sự cố xảy ra.

Đối với cơ sở giáo dục mầm non, công tác PCCC&CNCH có ý nghĩa đặc biệt quan trọng bởi trẻ nhỏ chưa có đầy đủ khả năng nhận biết nguy hiểm và tự tổ chức thoát nạn khi xảy ra sự cố. Do đó, bên cạnh việc duy trì các điều kiện an toàn về PCCC, trang bị kiến thức, kỹ năng xử lý tình huống cho đội ngũ giáo viên, công nhân viên, nhất là lực lượng PCCC cơ sở, là yêu cầu cần thiết nhằm bảo đảm an toàn tính mạng, sức khỏe của trẻ và cán bộ, nhân viên nhà trường.

Tại buổi tập huấn, cán bộ Đội CC&CNCH khu vực số 13 đã phổ biến các quy định pháp luật về PCCC&CNCH; phân tích những nguyên nhân có thể dẫn đến cháy, nổ trong trường học, tập trung vào nguy cơ từ hệ thống điện, thiết bị điện phục vụ giảng dạy, khu vực bếp ăn, nơi đun nấu và việc quản lý nguồn lửa, nguồn nhiệt. Qua đó, giúp giáo viên, nhân viên nhận diện những nguy cơ mất an toàn, nâng cao ý thức kiểm tra, phát hiện và chủ động khắc phục các sơ hở, thiếu sót ngay tại cơ sở.

Đáng chú ý, nội dung tập huấn tập trung hướng dẫn kỹ năng xử lý khi xảy ra cháy, nổ và tổ chức thoát nạn trong môi trường giáo dục mầm non. Báo cáo viên nhấn mạnh các bước phát hiện, báo động, thông báo cho lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH qua số điện thoại 114; kỹ năng di chuyển trong môi trường có khói, khí độc và phương pháp tổ chức đưa trẻ ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Đối với giáo viên, việc giữ bình tĩnh, phối hợp nhịp nhàng và phân công nhiệm vụ cụ thể khi xảy ra sự cố có vai trò quyết định. Trong đó, phải ưu tiên đưa trẻ đến nơi an toàn, kiểm đếm đầy đủ số lượng trẻ sau khi thoát nạn, tuyệt đối không để trẻ quay trở lại khu vực xảy ra cháy. Đây là những kỹ năng thiết thực, phù hợp với đặc thù hoạt động của trường mầm non, nơi việc thoát nạn đòi hỏi sự chủ động, trách nhiệm và phối hợp chặt chẽ giữa các thành viên.

Bên cạnh nội dung lý thuyết, 60 đội viên lực lượng PCCC cơ sở còn được hướng dẫn thực hành sử dụng các phương tiện chữa cháy được trang bị tại nhà trường. Dưới sự hướng dẫn trực tiếp của cán bộ chuyên môn, các học viên được giới thiệu cấu tạo, công dụng, nguyên lý hoạt động và cách sử dụng bình chữa cháy xách tay, hệ thống họng nước chữa cháy vách tường; đồng thời trực tiếp thực hành thao tác triển khai phương tiện, phối hợp xử lý tình huống cháy giả định ngay từ khi mới phát sinh.

Thông qua thực hành, các đội viên có điều kiện củng cố kiến thức, rèn luyện kỹ năng sử dụng phương tiện và nâng cao khả năng phối hợp, ứng phó khi có sự cố. Qua đó, góp phần phát huy vai trò của lực lượng PCCC cơ sở trong việc phát hiện, xử lý kịp thời các tình huống cháy, nổ, hạn chế nguy cơ cháy lan và thiệt hại có thể xảy ra.

Đặc biệt, trong bối cảnh Trường Mầm non Khương Đình thực hiện sáp nhập từ 4 điểm trường, việc tổ chức tập huấn cho đội ngũ giáo viên, công nhân viên tại điểm trường chính và các phân hiệu có ý nghĩa thiết thực. Hoạt động này góp phần thống nhất nhận thức, kỹ năng và phương pháp xử lý tình huống trong toàn trường. Mỗi đội viên cần nắm chắc nhiệm vụ được phân công, vị trí phương tiện chữa cháy, các lối thoát nạn và phương án xử lý sự cố tại địa điểm mình phụ trách, bảo đảm không bị động, bất ngờ khi có tình huống xảy ra.

Thông qua buổi tuyên truyền, tập huấn, lực lượng PCCC cơ sở Trường Mầm non Khương Đình được củng cố kiến thức, nâng cao kỹ năng thực hành và ý thức trách nhiệm trong công tác phòng ngừa, xử lý cháy, nổ, tổ chức thoát nạn. Thời gian tới, Đội CC&CNCH khu vực số 13 sẽ tiếp tục đẩy mạnh phối hợp tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra an toàn PCCC&CNCH tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn, góp phần xây dựng môi trường học đường an toàn, bảo vệ tốt nhất tính mạng, sức khỏe của trẻ em và đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường.