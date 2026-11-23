ANTD.VN - Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 12 - Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH - CATP Hà Nội tổ chức hội nghị đối thoại trực tiếp, lấy ý kiến của cơ quan, tổ chức và nhân dân đối với lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH trên địa bàn 5 phường: Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, Định Công, Tương Mai và Lĩnh Nam.

Đội CC&CNCH khu vực số 12 đối thoại, lắng nghe ý kiến nhân dân

Hội nghị có sự tham gia của gần 100 đại biểu đại diện các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và Nhân dân trên địa bàn.

Đây là hoạt động thiết thực nhằm phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa lực lượng Công an với cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và người dân; đồng thời tạo điều kiện để lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH lắng nghe, tiếp thu những ý kiến đánh giá khách quan về tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ và chất lượng thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, chiến sĩ.

Tại hội nghị, đại diện Ban Chỉ huy Đội CC&CNCH khu vực số 12 đã thông tin khái quát tình hình, kết quả công tác PCCC&CNCH trên địa bàn 5 phường. Trên tinh thần dân chủ, cởi mở và cầu thị, đơn vị trực tiếp trao đổi, lắng nghe ý kiến góp ý liên quan đến việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ; phẩm chất đạo đức, lễ tiết, tác phong, văn hóa giao tiếp, ứng xử và tinh thần trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ trong quá trình tiếp xúc, hướng dẫn, giải quyết công việc với cơ quan, tổ chức và nhân dân.

Các ý kiến tại hội nghị ghi nhận, đánh giá tích cực tinh thần trách nhiệm, thái độ tận tình, nghiêm túc của cán bộ, chiến sĩ Đội CC&CNCH khu vực số 12. Đại diện các doanh nghiệp cho biết, trong quá trình phối hợp thực hiện nhiệm vụ, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH luôn chủ động hướng dẫn, giải thích cụ thể các quy định, tạo điều kiện để cơ sở nắm bắt và thực hiện đúng quy định pháp luật. Đặc biệt, không có biểu hiện gây phiền hà, nhũng nhiễu, tiêu cực trong giải quyết công việc.

Bên cạnh việc đánh giá tinh thần, thái độ phục vụ, hội nghị dành nhiều thời gian trao đổi về công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số và giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực PCCC&CNCH. Những khó khăn, vướng mắc của các cơ sở, doanh nghiệp được đại diện đơn vị trực tiếp giải đáp, hướng dẫn, giúp người dân và doanh nghiệp hiểu rõ hơn trách nhiệm, trình tự thực hiện các quy định hiện hành.

Đội CC&CNCH khu vực số 12 tiếp thu ý kiến từ cơ sở

Đáng chú ý, Đội CC&CNCH khu vực số 12 đã phổ biến những nội dung mới về cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính theo Nghị quyết số 66.18/2026/NQ-CP của Chính phủ. Trong đó, tập trung làm rõ những thay đổi trong công tác quản lý nhà nước về PCCC&CNCH theo hướng tăng cường phân cấp, phân quyền, chuyển từ cơ chế tiền kiểm sang hậu kiểm, đề cao trách nhiệm của chủ đầu tư, chủ cơ sở trong bảo đảm các điều kiện an toàn PCCC.

Các đại biểu được hướng dẫn cụ thể về trách nhiệm tổ chức nghiệm thu PCCC, tự kiểm tra, đánh giá điều kiện an toàn trước khi đưa công trình vào hoạt động; việc lập, quản lý hồ sơ và khai báo, cập nhật thông tin theo quy định. Đồng thời, đơn vị cũng trao đổi, làm rõ những quy định liên quan đến quản lý chất lượng, kiểm định và lưu thông phương tiện PCCC&CNCH, giúp các cơ sở, doanh nghiệp chủ động cập nhật chính sách, tránh nhầm lẫn trong quá trình thực hiện.

Lắng nghe nhân dân để nâng cao chất lượng phục vụ

Thông qua đối thoại trực tiếp, những ý kiến ghi nhận, phản ánh và kiến nghị của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và Nhân dân được đơn vị nghiêm túc tiếp thu, tổng hợp, xem xét giải quyết theo thẩm quyền. Đây cũng là cơ sở quan trọng để đơn vị tự rà soát, đánh giá những mặt đã làm được, kịp thời nhận diện tồn tại, hạn chế và đề ra giải pháp nâng cao chất lượng công tác chuyên môn cũng như hiệu quả phục vụ Nhân dân.

Việc chủ động tổ chức đối thoại, lắng nghe ý kiến từ cơ sở không chỉ thể hiện tinh thần cầu thị, trách nhiệm của lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH mà còn góp phần xây dựng mối quan hệ gắn bó, tin cậy giữa lực lượng Công an với Nhân dân. Qua đó, Đội CC&CNCH khu vực số 12 tiếp tục hướng tới xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Cảnh sát PCCC&CNCH bản lĩnh, tận tụy, gần dân, trọng dân, vì Nhân dân phục vụ; góp phần xây dựng lực lượng Công an Thủ đô chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.