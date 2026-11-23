ANTD.VN - Văn hóa giao thông không chỉ là chấp hành pháp luật mà còn được thể hiện qua cách ứng xử, nhường nhịn và trách nhiệm của mỗi người trên đường phố. Với Thủ đô Hà Nội, xây dựng văn hóa giao thông cũng chính là góp phần gìn giữ, lan tỏa nét đẹp văn hóa của người Việt Nam.

Từ ý thức chấp hành pháp luật đến văn hóa ứng xử

Văn hóa giao thông là một bộ phận của văn hóa ứng xử trong đời sống xã hội. Những giá trị tốt đẹp được hình thành và bồi đắp qua nhiều thế hệ như sự tôn trọng, lòng nhân ái, tinh thần tương thân tương ái, biết nhường nhịn và sống có trách nhiệm với cộng đồng được thể hiện cụ thể qua từng hành động của mỗi người khi tham gia giao thông.

Thời gian qua, cùng với sự phát triển của đô thị và những chuyển biến trong nhận thức xã hội, ý thức chấp hành pháp luật về trật tự, an toàn giao thông của người dân Thủ đô có nhiều chuyển biến tích cực. Trên nhiều tuyến đường, người dân đã hình thành thói quen dừng chờ đèn tín hiệu, nhường đường cho người đi bộ, chủ động nhường đường cho xe ưu tiên; khi gặp người tham gia giao thông không may gặp sự cố, nhiều người sẵn sàng hỗ trợ.

CSGT Hà Nội làm nhiệm vụ trên phố Tràng Thi

Những hành động tưởng như nhỏ bé nhưng lại góp phần tạo nên diện mạo giao thông văn minh, thân thiện, thể hiện rõ trách nhiệm của mỗi cá nhân đối với cộng đồng.

Tuy nhiên, bên cạnh những hình ảnh đẹp, tình trạng vi phạm các quy định về trật tự, an toàn giao thông vẫn còn diễn ra. Trên một số tuyến phố, vẫn bắt gặp người điều khiển xe máy đi trên vỉa hè, vượt đèn đỏ, chở quá số người quy định, không đội mũ bảo hiểm, chen lấn, tranh giành đường đi… Đáng chú ý, có trường hợp chỉ chấp hành khi có lực lượng chức năng, trong khi khi không có sự giám sát lại dễ dàng vi phạm.

Hình ảnh giao thông tại nút giao Trường Chinh - Giải Phóng

Thực tế này cho thấy, văn hóa giao thông không thể chỉ được nhìn nhận qua việc một người có bị xử phạt hay không. Điều quan trọng hơn là ý thức tự giác, thái độ tôn trọng pháp luật và cách ứng xử của mỗi người đối với những người cùng tham gia giao thông.

Thiếu tá Đoàn Ngọc Huyền, cán bộ Đội Tuyên truyền, điều tra, giải quyết tai nạn giao thông và xử lý vi phạm, Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội cho rằng, văn hóa giao thông không nằm ngoài văn hóa ứng xử của người Việt Nam.

Thiếu tá Đoàn Ngọc Huyền trong một buổi tuyên truyền về an toàn giao thông

“Đó là việc mỗi người tự giác chấp hành các quy định của pháp luật, biết tôn trọng, hỗ trợ và nhường nhịn nhau khi tham gia giao thông. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, tôi thường xuyên tuyên truyền, hướng dẫn người dân, đặc biệt là các em học sinh, hình thành thói quen tham gia giao thông an toàn ngay từ những hành động nhỏ nhất. Bởi khi ý thức đã trở thành thói quen thì việc chấp hành pháp luật sẽ không còn phụ thuộc vào sự nhắc nhở hay kiểm tra của lực lượng chức năng”, Thiếu tá Đoàn Ngọc Huyền chia sẻ.

Gìn giữ nét thanh lịch của người Hà Nội trên mỗi tuyến đường

Đối với Hà Nội, xây dựng văn hóa giao thông không chỉ nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông mà còn góp phần xây dựng hình ảnh người Thủ đô văn minh, thanh lịch.

Bà Vũ Thị Bích Ngà, sinh sống tại phường Yên Hòa (Hà Nội) nhìn nhận, những người sinh sống, học tập và làm việc tại Hà Nội cần ý thức được niềm tự hào khi gắn bó với một thành phố có bề dày lịch sử, văn hóa, là trung tâm chính trị, văn hóa của cả nước.

“Vì vậy, mỗi người cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật nói chung và pháp luật về giao thông nói riêng. Đó không chỉ là trách nhiệm của mỗi cá nhân mà còn là cách góp phần xây dựng hình ảnh một Thủ đô văn minh, thanh lịch trong mắt bạn bè và du khách”, bà Ngà dẫn giải.

Cùng chung góc nhìn, anh Phạm Tiến Đạt (phường Giảng Võ, Hà Nội), cho rằng văn hóa giao thông được thể hiện qua những hành vi rất cụ thể trong đời sống hằng ngày. Vào những dịp lễ, Tết, khi nhịp sống chậm lại, những nét đẹp trong văn hóa ứng xử của người Hà Nội dường như được thể hiện rõ hơn.

Người dân hỗ trợ một phụ nữ bị ngã xe trên đường

Tuy nhiên, khi công việc và cuộc sống trở lại guồng quay bận rộn, vẫn còn những hành vi thiếu ý thức như đi xe máy trên vỉa hè, chen lấn, tranh giành đường đi, xả rác không đúng nơi quy định.

Từ những góc nhìn trên có thể thấy, văn hóa giao thông không phải câu chuyện riêng của lực lượng chức năng hay của một nhóm người tham gia giao thông, mà là vấn đề văn hóa của toàn xã hội. Đó là sự tiếp nối những phẩm chất tốt đẹp của người Việt Nam: kính trên, nhường dưới, sống có trách nhiệm, tôn trọng người khác và biết đặt lợi ích chung bên cạnh lợi ích cá nhân.

Một Thủ đô nghìn năm văn hiến không chỉ cần những tuyến đường hiện đại, hạ tầng giao thông đồng bộ mà còn cần những con người có ý thức, có trách nhiệm và ứng xử văn minh.

Nét thanh lịch của người Hà Nội không chỉ thể hiện trong lời ăn tiếng nói, trong giao tiếp hằng ngày mà còn phải được thể hiện qua từng hành động khi tham gia giao thông: không chen lấn, không tranh giành, không vì sự thuận tiện của bản thân mà gây ảnh hưởng đến người khác.

Hình ảnh người dân dừng xe ngay ngắn khi chờ đèn đỏ tại Ô Chợ Dừa

Để văn hóa giao thông thực sự trở thành nền nếp, bên cạnh công tác tuyên truyền, giáo dục và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, điều quan trọng là mỗi người phải tự điều chỉnh hành vi, biến ý thức chấp hành pháp luật thành thói quen thường ngày. Gia đình, nhà trường, cơ quan, đơn vị và cộng đồng đều có vai trò trong việc hình thành, lan tỏa những hành vi đẹp.

CSGT hỗ trợ các em nhỏ qua đường tại Hai Bà Trưng

Văn hóa giao thông bắt đầu từ những điều rất nhỏ: đèn đỏ bật sáng thì tự giác dừng lại; đường đông thì biết nhường nhịn; xảy ra va chạm thì bình tĩnh, kiềm chế và ứng xử có trách nhiệm.

Khi mỗi người cùng mang những giá trị tốt đẹp của văn hóa, truyền thống Việt Nam vào từng hành trình, mỗi tuyến đường của Thủ đô sẽ không chỉ an toàn hơn mà còn trở thành nơi lan tỏa sự tử tế, văn minh và nét đẹp của người Hà Nội.