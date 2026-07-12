Những thiệt hại ban đầu khi bão Bavi đổ bộ Trung Quốc

ANTD.VN - Ngày 12-7, bão Bavi đã gây ra mưa to và gió mạnh khi đổ bộ vào khu vực miền Đông Trung Quốc. Đây là cơn bão mạnh nhất đổ bộ vào Trung Quốc đại lục tính từ đầu năm 2026 đến nay và là cơn bão thứ hai ảnh hưởng đến nước này chỉ trong hơn 1 tuần.

Đến sáng 12-7, Bavi đã suy yếu thành bão nhiệt đới khi tiến sâu vào đất liền. Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo rằng hệ thống bão có quy mô tương đương nước Pháp này có thể gây ra mưa kéo dài và trên diện rộng khắp miền Đông và phía Bắc Trung Quốc trong những ngày tới.

Gần 2 triệu người đã được sơ tán trước khi bão Bavi đổ bộ, chủ yếu ở tỉnh Chiết Giang, trung tâm kinh tế và công nghệ hàng đầu ở Trung Quốc.

Bão Bavi đổ bộ vào thành phố ven biển Yuhuan của tỉnh Chiết Giang khoảng 23h20 đêm 11-7 trước khi đổ bộ lần thứ hai vào Yueqing thuộc thành phố Ôn Châu, khoảng nửa đêm.

“Gió thổi rất mạnh”, ông Li Liangxing, cư dân sinh sống ở Yueqing, nói với hãng tin Reuters, “Chúng tôi có thể nghe thấy tiếng ngói và cành cây rơi. Tất nhiên là sợ, nhưng chúng tôi sống gần biển nên đã quen rồi”.

Chỉ tay về phía con kênh bị ngập lụt bên cạnh khu nhà mình, Li nói rằng ông chưa bao giờ thấy nước dâng cao đến thế. “Trước đây có một lối đi bộ ở đó, nhưng giờ thì nó đã chìm trong biển nước rồi”.

Hơn 1.300 cây cối bị đổ khắp Yueqing, trong đó hơn 700 cây bị bật gốc hoàn toàn, Đài truyền hình nhà nước Trung Quốc (CCTV) đưa tin. Các đội cứu hộ đã sử dụng máy xúc và cưa máy để dọn dẹp những con phố có nhiều cây cối bị gãy đổ.

Ở vùng núi phía Bắc thành phố Ôn Châu, đoạn video được phát sóng trên Đài truyền hình nhà nước Trung Quốc cho thấy vụ sạt lở đất khiến những tảng đá lớn lăn xuống đường.

Một tuyến đường bị ngập do mưa lớn tại tỉnh Chiết Giang

Tại thị trấn ven biển Kanmen ở Yuhuan, ông Lin Yongjin, 72 tuổi, chủ một cửa hàng, đang tính toán thiệt hại do bão Bavi gây ra. Cửa hàng của ông, nằm đối diện với biển, đã chịu nhiều thiệt hại do bão. Ông Lin ước tính cơn bão đã gây thiệt hại hơn 6.000 nhân dân tệ (885 USD). “Sau khi bão đổ bộ, chúng tôi không thể làm gì được. Nước mưa tràn vào nhà. Chúng tôi đã phải vật lộn cả đêm với nó và không ngủ được cho đến sau 5h sáng”, ông nói.

Bão Bavi đã làm gián đoạn mạng lưới giao thông của Trung Quốc. Tại Hàng Châu, thủ phủ tỉnh Chiết Giang, 2 ga tàu lớn đã tạm ngừng mọi dịch vụ và 327 chuyến bay bị hủy tại Sân bay Quốc tế Tiêu Sơn. Tại thành phố Thượng Hải lân cận, tổng cộng 1.620 chuyến tàu và 684 chuyến bay đã bị hủy, theo thông tin trên tờ The Paper.

Khi bão Bavi tiếp tục di chuyển qua lãnh thổ Trung Quốc, những khu vực gần đường đi của nó có thể xảy ra mưa lớn trong vài ngày tới, làm tăng nguy cơ lũ lụt, sạt lở đất và ngập lụt đô thị, theo ông Benjamin Horton tại Đại học Thành phố Hồng Kông. “Ngay cả khi cơn bão suy yếu sau khi đổ bộ, vòng xoáy lớn của nó vẫn có thể tiếp tục tạo ra thời tiết tàn phá cách bờ biển hàng trăm km”, ông nói.

Các nhà khoa học đã cảnh báo Trung Quốc có thể phải đối mặt với thời tiết khắc nghiệt hơn trong năm nay do khả năng xuất hiện hiện tượng thời tiết El Nino, có thể làm tăng nhiệt độ và dịch chuyển đường đi của bão về phía Tây, hướng về phía bờ biển nước này.