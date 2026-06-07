Tổng thống Trump: Chỉ Mỹ và Trung Quốc có khả năng tiếp cận urani làm giàu của Iran

ANTD.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 5-6 khẳng định chỉ Mỹ và Trung Quốc hiện có đủ năng lực kỹ thuật để tiếp cận lượng urani làm giàu còn nằm sâu trong các cơ sở hạt nhân ngầm của Iran sau khi bị không kích.

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Tổng thống Trump phát biểu tại Phòng Bầu dục ở Nhà Trắng

Phát biểu với báo giới tại Phòng Bầu dục, ông Trump đồng thời bác bỏ các đánh giá cho rằng chương trình hạt nhân Iran chỉ bị “lùi vài tháng”.

Theo Tổng thống Trump, các cuộc tấn công bằng bom xuyên phá GBU-57 đã khiến phần núi đá phía trên các cơ sở hạt nhân Fordow, Natanz của Iran bị sập, chôn vùi lượng urani đã làm giàu tới 60% dưới nhiều lớp đất đá. “Vật liệu đó, đang bị chôn vùi rất sâu. Việc lấy ra là thách thức kỹ thuật cực lớn” - ông Trump nói.

Nhận định này trùng khớp đánh giá của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA). Tổng Giám đốc Rafael Grossi ngày 5-6 cho biết IAEA mất khả năng tiếp cận vật lý với các cơ sở bị tấn công từ ngày 13-6-2025 và không thể xác minh hiện trạng kho urani làm giàu của Iran.

Ông Grossi nói sẽ mất nhiều tháng để đánh giá thiệt hại nếu không có quyền thanh sát.

Ông Trump cho biết, việc đào bới, xử lý đống đổ nát nhiễm phóng xạ đòi hỏi thiết bị khoan đào hạng nặng, robot chuyên dụng và công nghệ xử lý môi trường phóng xạ mà hiện chỉ Mỹ và Trung Quốc làm chủ.

“Tôi nghĩ chỉ Trung Quốc và chúng ta có thể làm được việc đó. Không ai khác có năng lực” - ông Trump khẳng định.

Trước đó, trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump viết urani bị chôn dưới những ngọn núi gần như sụp đổ sẽ được Mỹ khai quật và phá hủy.

Tuyên bố đưa ra khi Mỹ - Iran chuẩn bị vòng đàm phán thứ 6 về chương trình hạt nhân. Washington yêu cầu Tehran từ bỏ hoàn toàn khả năng làm giàu, trong khi Iran tuyên bố giữ quyền làm giàu vì mục đích dân sự.

Phía Iran bác bỏ cáo buộc và tuyên bố không chuyển giao urani làm giàu. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei khẳng định “urani làm giàu thiêng liêng như đất đai của Iran” và sẽ không trao đổi.

Chính quyền Tổng thống Trump nhiều lần khẳng định các đòn không kích đã “xóa sổ” chương trình hạt nhân Iran. Tuy nhiên một đánh giá sơ bộ bị rò rỉ của Cơ quan Tình báo Quốc phòng DIA cho rằng thiệt hại chỉ lùi chương trình “vài tháng”. Ông Trump bác bỏ báo cáo này là sai lệch, mang động cơ chính trị.

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