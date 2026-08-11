Triều Tiên chỉ trích Sách trắng Quốc phòng mới của Nhật Bản

ANTD.VN - Triều Tiên ngày 11-8 chỉ trích Sách trắng Quốc phòng mới nhất của Nhật Bản, cho rằng Tokyo đang sử dụng các mối đe dọa an ninh trong khu vực để biện minh cho việc tăng cường năng lực quân sự.

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Shinjiro Koizumi

Trong bài viết được Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) và báo Rodong Sinmun đăng tải, nhà phân tích an ninh quốc tế Kang Won-chol cho rằng Sách trắng Quốc phòng của Nhật Bản được công bố trong bối cảnh Tokyo đang đẩy mạnh quá trình tăng cường sức mạnh quân sự.

Ông Kang Won-chol phản đối việc tài liệu của Nhật Bản mô tả Triều Tiên là một "mối đe dọa nghiêm trọng và cấp bách", cho rằng Tokyo sử dụng đánh giá này để tạo cơ sở cho các kế hoạch củng cố năng lực quốc phòng.

Theo nhà phân tích Triều Tiên, Nhật Bản đang tăng cường liên minh với Mỹ và các đối tác, đồng thời thúc đẩy quá trình trở thành một cường quốc quân sự.

Ông cũng viện dẫn những phát biểu của Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Shinjiro Koizumi về sự cần thiết phải tăng cường năng lực quân sự sau khi Sách trắng được công bố.

Ông Kang Won-chol cho rằng dù Nhật Bản mô tả các động thái trên là nhằm mục đích "phòng thủ", những chính sách này vẫn có nguy cơ làm gia tăng căng thẳng trong khu vực.

Nhật Bản tuần trước công bố Sách trắng Quốc phòng đầu tiên dưới chính quyền của Thủ tướng Sanae Takaichi.

Tài liệu đề cập yêu cầu hiện đại hóa quân đội, trong đó có việc tích hợp các công nghệ tiên tiến như thiết bị bay không người lái và trí tuệ nhân tạo (AI), đồng thời tăng cường hợp tác với các đồng minh nhằm ứng phó những thách thức an ninh ngày càng lớn trong khu vực.