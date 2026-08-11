Nhật Bản phóng thành công tên lửa H3 mang vệ tinh định vị lên quỹ đạo

ANTD.VN - Cơ quan Thám hiểm Hàng không Vũ trụ Nhật Bản (JAXA) ngày 11-8 đã phóng thành công tên lửa H3 mang theo vệ tinh định vị Michibiki số 7.

Tên lửa H3 số 9, mang theo vệ tinh định vị Michibiki số 7, được phóng từ Trung tâm Vũ trụ Tanegashima ở tỉnh Kagoshima vào ngày 11-8-2026

Đây là lần phóng thành công thứ hai liên tiếp của dòng tên lửa chủ lực này sau thất bại hồi cuối năm 2025.

Tên lửa H3 số 9 rời bệ phóng tại Trung tâm Vũ trụ Tanegashima, trên hòn đảo cùng tên ở Tây Nam Nhật Bản vào sáng 11-8-2026. JAXA sau đó xác nhận vệ tinh Michibiki số 7 đã được đưa thành công vào quỹ đạo.

Michibiki số 7 là một phần của Hệ thống vệ tinh Quasi-Zenith của Nhật Bản, được sử dụng để cung cấp thông tin định vị cho nhiều dịch vụ, trong đó có điện thoại thông minh và hệ thống dẫn đường trên ô tô.

Vụ phóng ban đầu được lên kế hoạch vào ngày 7-8, nhưng phải lùi sang ngày 10-8 do ảnh hưởng của bão. Thời tiết xấu quanh khu vực Trung tâm Vũ trụ Tanegashima khiến kế hoạch tiếp tục bị hoãn thêm một ngày.

Thành công lần này đặc biệt đáng chú ý sau sự cố xảy ra hồi tháng 12-2025. Khi đó, JAXA phóng vệ tinh Michibiki số 5 bằng tên lửa H3 nhưng không thể đưa vệ tinh vào quỹ đạo.

Sự cố khiến kế hoạch phóng Michibiki số 7, ban đầu dự kiến thực hiện vào tháng 2 năm nay, phải trì hoãn.

Sau thất bại trên, JAXA khẩn trương khắc phục vấn đề kỹ thuật. Đến tháng 6, một tên lửa H3 khác được phóng thành công, đưa nhiều vệ tinh cỡ nhỏ lên quỹ đạo. Vụ phóng Michibiki số 7 ngày 11-8 đánh dấu lần thành công thứ hai liên tiếp của H3.

Hiện có 5 vệ tinh Michibiki đang cung cấp dịch vụ định vị. Chính phủ Nhật Bản đặt mục tiêu triển khai tổng cộng 7 vệ tinh trên quỹ đạo, qua đó có thể cung cấp đầy đủ dịch vụ mà không phải phụ thuộc vào hệ thống của các quốc gia khác.

H3 hiện là tên lửa chủ lực của Nhật Bản, kế nhiệm dòng H2A có độ tin cậy cao, từng đóng vai trò phương tiện phóng chính của nước này trong hơn 2 thập kỷ.