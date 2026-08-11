Cựu luật sư riêng của ông Trump tuyên thệ nhậm chức Bộ trưởng Tư pháp Mỹ

ANTD.VN - Ông Todd Blanche, cựu luật sư riêng của Tổng thống Mỹ Donald Trump, ngày 10-8 đã tuyên thệ nhậm chức Bộ trưởng Tư pháp Mỹ sau cuộc bỏ phiếu phê chuẩn đầy tranh cãi tại Thượng viện.

Ông Todd Blanche

Lễ tuyên thệ được tổ chức tại Nhà Trắng. Người chủ trì nghi thức là ông Emil Bove, một cựu luật sư khác của ông Trump, hiện là thẩm phán tòa phúc thẩm liên bang.

Ông Blanche, từng là công tố viên liên bang tại New York, chính thức tiếp quản Bộ Tư pháp sau thời gian giữ quyền lãnh đạo cơ quan này kể từ khi bà Pam Bondi bị sa thải hồi tháng 4.

Thượng viện Mỹ phê chuẩn ông Blanche với tỷ lệ sít sao 50 phiếu thuận và 49 phiếu chống.

Ông Blanche nhậm chức trong bối cảnh Bộ Tư pháp Mỹ đối mặt nhiều tranh cãi liên quan đến các cuộc điều tra nhằm vào đối thủ chính trị của ông Trump, cũng như làn sóng từ chức, sa thải và nghỉ việc trong nội bộ cơ quan.

Trước khi được bổ nhiệm chính thức, ông Blanche từng giữ chức Thứ trưởng Tư pháp và Quyền Bộ trưởng Tư pháp. Trong thời gian đó, ông giám sát nhiều cuộc điều tra liên quan đến những nhân vật bị Tổng thống Trump công khai chỉ trích, trong đó có cựu Giám đốc FBI James Comey.

Ông Blanche nhiều lần bác bỏ cáo buộc chính quyền Tổng thống Trump đang sử dụng Bộ Tư pháp như công cụ chống lại đối thủ chính trị.

Ông khẳng định không chịu áp lực phải làm hài lòng Tổng thống và cho rằng việc Tổng thống quan tâm tới hoạt động của Bộ Tư pháp là "quyền" cũng như "trách nhiệm" của người đứng đầu Nhà Trắng.

Mối quan hệ giữa ông Blanche và Tổng thống Trump bắt đầu từ năm 2023, khi ông rời công ty luật để tham gia đội ngũ bào chữa cho ông Trump trong nhiều vụ án hình sự, trong đó có các vụ do Bộ Tư pháp dưới thời Tổng thống Joe Biden khởi tố.