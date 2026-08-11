Công ty truyền thông của ông Trump thông báo lỗ nặng

ANTD.VN - Trump Media & Technology Group, công ty đứng sau mạng xã hội Truth Social của Tổng thống Mỹ Donald Trump, báo khoản lỗ lên tới 238 triệu USD trong quý II-2026, cao hơn gấp 10 lần cùng kỳ năm ngoái.

Màn hình ứng dụng Truth Social

Theo báo cáo công bố ngày 10-8, Trump Media lỗ 238 triệu USD trong 3 tháng quý II, sau thời gian mở rộng sang một loạt lĩnh vực không thuộc hoạt động truyền thông cốt lõi, trong đó có tiền điện tử.

Mức lỗ trên cao hơn gấp 10 lần so với một năm trước. Khoản lỗ trên mỗi cổ phiếu cũng tăng mạnh từ 8 cent lên 86 cent.

Cổ phiếu Trump Media giảm nhẹ trong giao dịch ngoài giờ sau khi báo cáo kết quả kinh doanh được công bố. Trước đó, trong phiên giao dịch chính thức, cổ phiếu công ty đã mất 8% giá trị.

Trong cuộc họp với các nhà đầu tư, Giám đốc điều hành mới Kevin McGurn cho biết Trump Media sẽ từ bỏ chiến lược kéo dài khoảng một năm nhằm mở rộng sang nhiều ngành kinh doanh mới, trong đó có cá cược trực tuyến và tiền điện tử.

"Chúng tôi đã đưa ra lựa chọn là chuyển hướng để đầu tư nhiều thời gian và nguồn lực hơn vào những sáng kiến quan trọng nhất", ông McGurn nói, đồng thời cho biết công ty sẵn sàng từ bỏ hoặc thay đổi những kế hoạch không còn phù hợp.

Trọng tâm mới trong chiến lược của Trump Media là Truth API, dịch vụ cung cấp dữ liệu từ Truth Social cho các công ty giao dịch tài chính ở Phố Wall.

Dịch vụ này đặc biệt gây chú ý bởi người có lượng người theo dõi lớn nhất trên Truth Social chính là Tổng thống Donald Trump. Nhà lãnh đạo Mỹ thường sử dụng nền tảng này để công bố những thay đổi quan trọng trong chính sách, và một số phát biểu của ông có khả năng tác động trực tiếp đến thị trường tài chính.

Trump Media đang thu phí khách hàng sử dụng Truth API từ 60.000 đến 100.000 USD mỗi tháng. Theo ông McGurn, công ty đã có 10 khách hàng, phần lớn là các doanh nghiệp giao dịch tần suất cao - những đơn vị thực hiện hoạt động mua bán chứng khoán chỉ trong vài phần nghìn giây.

Với 10 khách hàng hiện nay, Truth API có thể mang về khoảng 7-12 triệu USD mỗi năm. Con số này tương đương khoảng 2-3 lần tổng doanh thu của Trump Media trong cả năm ngoái.

Ông McGurn cho rằng thị trường tiềm năng không chỉ giới hạn ở các công ty giao dịch tài chính mà còn bao gồm trung tâm dữ liệu, hãng tin và các nhà phát triển mô hình ngôn ngữ lớn (LLM).

Dù thu hẹp nhiều kế hoạch mở rộng, Trump Media vẫn tiếp tục theo đuổi một lĩnh vực đáng chú ý là năng lượng nhiệt hạch. Công ty hy vọng hoàn tất thương vụ sáp nhập đã được công bố với TAE Technologies vào cuối năm nay.

Ông McGurn gọi lĩnh vực nhiệt hạch là "động lực quan trọng nhất đối với giá trị dài hạn" của Trump Media.