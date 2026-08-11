Thổ Nhĩ Kỳ hạ thủy tàu hộ tống thứ ba đóng cho Hải quân Malaysia

ANTD.VN - Tập đoàn quốc phòng STM của Thổ Nhĩ Kỳ vừa hạ thủy chiếc tàu thứ ba và cũng là cuối cùng trong lớp tàu hộ tống hạng nhẹ gồm 3 chiếc được chế tạo cho Hải quân Hoàng gia Malaysia.

Tàu LMS Batch II thứ 3 của Malaysia, Tunku Osman Jewa trong lễ hạ thủy

Theo hãng thông tấn Ihlas của Thổ Nhĩ Kỳ, lễ hạ thủy được tổ chức tại Nhà máy đóng tàu Hải quân Istanbul, hoàn tất giai đoạn đóng mới phần thân của cả 3 tàu.

Chiếc tàu vừa hạ thủy sẽ tiếp tục trải qua quá trình lắp đặt trang thiết bị, tích hợp các hệ thống và thử nghiệm trước khi được bàn giao cho Malaysia, dự kiến vào năm 2027.

Tư lệnh các lực lượng vũ trang Malaysia, Tướng Tan Sri Malek Razak Sulaiman, cho biết tàu hộ tống mới sẽ góp phần nâng cao năng lực hoạt động của Hải quân Hoàng gia Malaysia trong những môi trường tác chiến phức tạp.

Đồng thời đánh dấu một bước quan trọng trong chương trình hiện đại hóa năng lực tác chiến trên biển của Malaysia.

Chương trình đóng tàu cũng mở ra những cơ hội mới cho hợp tác quốc phòng giữa Malaysia và Thổ Nhĩ Kỳ.

Ông Mustafa Murat Seker, Phó Chủ tịch cơ quan Công nghiệp Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ, cho biết con tàu tích hợp các hệ thống do khoảng 50 doanh nghiệp quốc phòng nước này cung cấp.

Tháng 6-2024, Thổ Nhĩ Kỳ và Malaysia đã ký biên bản ghi nhớ về mua sắm các sản phẩm quốc phòng theo cơ chế giữa hai chính phủ.