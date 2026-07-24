Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản kêu gọi thảo luận thẳng thắn về hạt nhân

ANTD.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Koizumi Shinjiro cho rằng cần tiến hành thảo luận về vấn đề hạt nhân một cách không né tránh chủ đề cấm kỵ nào.

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Koizumi Shinjiro. Ảnh: NHK

Bộ trưởng Koizumi đã phát biểu với báo giới tại Bỉ vào hôm 22-7, sau cuộc gặp với Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Mark Rutte.

Ông Koizumi nêu rằng Trung Quốc đã tiến hành cuộc diễn tập bắn đạn thật trong vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản, còn Nga được cho là đã thực hiện một cuộc diễn tập tương tự tại vùng biển giữa Anh và Pháp.

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản cho biết cuộc gặp là dịp để chia sẻ nhận thức về những thay đổi trong môi trường an ninh của mỗi bên, đồng thời tái khẳng định rằng an ninh của khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương và khu vực châu Âu - Đại Tây Dương là không thể tách rời.

Khi được hỏi về quan điểm đối với thảo luận liên quan đến vấn đề hạt nhân, ông Koizumi nêu rằng Pháp đã điều chỉnh chính sách hạt nhân và đang có những diễn biến mới.

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản nói rằng để xây dựng an ninh quốc gia, nước nào cũng cần thảo luận một cách không né tránh những chủ đề cấm kỵ, về những gì đang diễn ra tại châu Âu và trên thế giới.