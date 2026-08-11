Meta bị cáo buộc làm mất bằng chứng trong vụ quảng cáo giả mạo tỷ phú Australia để lừa đảo

ANTD.VN - Một thẩm phán liên bang Mỹ tại bang California đã ra phán quyết bất lợi đối với Meta, xác định tập đoàn công nghệ này đã tiêu hủy hoặc để mất dữ liệu quan trọng trong vụ kiện liên quan đến các quảng cáo lừa đảo sử dụng trái phép hình ảnh của tỷ phú khai khoáng Australia Andrew Forrest.

Tỷ phú Andrew Forrest cáo buộc Meta cho phép sử dụng hình ảnh của ông để quảng cáo đầu tư tiền điện tử giả mạo

Ông Forrest cáo buộc Meta cho phép xuất hiện trên các nền tảng của mình những quảng cáo sử dụng hình ảnh của ông để quảng bá các khoản đầu tư tiền điện tử giả mạo.

Phía nguyên đơn cho rằng Meta không chỉ phân phối mà còn sử dụng các công cụ của mình để điều chỉnh quảng cáo và thu lợi từ hoạt động này.

Theo phán quyết, Thẩm phán P. Casey Pitts kết luận Meta đã tiêu hủy hoặc để những dữ liệu thiết yếu bị xóa, gây bất lợi cho nguyên đơn.

Meta lập luận rằng phải mất hai năm mới phát hiện được sự tồn tại của những dữ liệu này trong hệ thống của công ty. Tuy nhiên, Thẩm phán Pitts cho rằng lời giải thích đó “không đáng tin cậy”.

Theo thẩm phán, việc cho rằng Meta cần tới hai năm để biết về dữ liệu của chính mình là không hợp lý.

Dù vậy, tòa không kết luận Meta cố tình tiêu hủy bằng chứng nhằm gây thiệt hại cho nguyên đơn. Thay vào đó, ông Pitts đánh giá cách xử lý của công ty là hành vi “cẩu thả nghiêm trọng”.

Vụ kiện liên quan đến phạm vi bảo vệ dành cho các nền tảng công nghệ theo Điều 230 của Đạo luật Chuẩn mực Truyền thông Mỹ năm 1996. Quy định này bảo vệ các công ty Internet khỏi trách nhiệm pháp lý đối với nội dung do người dùng đăng tải.

Meta viện dẫn Điều 230 để lập luận rằng công ty không phải chịu trách nhiệm về các quảng cáo lừa đảo do bên thứ ba đưa lên nền tảng.

Tuy nhiên, nhóm luật sư của ông Forrest cho rằng những dữ liệu bị mất có vai trò quan trọng trong việc xác định liệu các công cụ của Meta có trực tiếp chỉnh sửa, tối ưu hóa và cá nhân hóa quảng cáo trước khi phân phối tới người dùng hay không.

Nếu chứng minh được Meta đóng vai trò chủ động trong quá trình tạo hình thức và phân phối các quảng cáo lừa đảo, phía nguyên đơn cho rằng công ty không thể chỉ được coi là một bên trung gian và có thể không được hưởng quyền miễn trừ mà Meta đang viện dẫn.

Theo đơn kiện, kể từ năm 2019, hàng nghìn quảng cáo gian lận trên Facebook đã sử dụng hình ảnh của ông Forrest để quảng bá các vụ lừa đảo, khiến hàng nghìn người trở thành nạn nhân.

Nhóm luật sư của tỷ phú Australia còn cáo buộc các công cụ trí tuệ nhân tạo (AI) của Meta đã tối ưu hóa và cá nhân hóa những quảng cáo này trước khi phân phối.

Vụ kiện hiện vẫn trong giai đoạn tố tụng sơ bộ. Meta dự kiến tiếp tục đề nghị tòa bác vụ kiện dựa trên quyền miễn trừ theo Điều 230 tại một phiên điều trần trước Thẩm phán Pitts, dự kiến diễn ra trước cuối năm nay.