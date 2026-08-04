Nhật Bản: Máy bay không người lái giá rẻ là trụ cột chiến lược quốc phòng mới

ANTD.VN - Chính phủ Nhật Bản khẳng định các loại máy bay không người lái (UAV) chiến đấu giá rẻ sẽ đóng vai trò then chốt trong chiến lược quốc phòng tương lai.

Tàu khu trục lớp Mogami JS Mikuma của Lực lượng Phòng vệ hành hải Nhật Bản

Nội dung trên được nêu trong Sách trắng Quốc phòng 2026 dài 598 trang được Nội các Nhật Bản thông qua ngày 4-8.

Báo cáo cho rằng các cuộc xung đột tại Ukraine và Trung Đông đã làm thay đổi phương thức tác chiến hiện đại, trong đó UAV và trí tuệ nhân tạo (AI) trở thành những yếu tố quyết định trên chiến trường.

Theo Sách trắng, Nhật Bản cần nhanh chóng thích ứng với các hình thức tác chiến mới bằng cách đẩy mạnh phát triển UAV chiến đấu kết hợp với tên lửa hành trình tầm xa nhằm tăng cường năng lực phòng thủ các vùng biển và đảo xa.

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Shinjiro Koizumi nhấn mạnh "tốc độ là yếu tố then chốt" trong quá trình phát triển các hệ thống vũ khí mới.

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản

Cơ quan Mua sắm, công nghệ và hậu cần thuộc Bộ Quốc phòng đã lựa chọn 4 doanh nghiệp từ 38 hồ sơ đăng ký tham gia chương trình phát triển UAV chiến đấu, trước khi tiến hành thử nghiệm với Lực lượng Phòng vệ trên biển trong tháng 8 này.

Nhiều doanh nghiệp Nhật Bản cũng đang tham gia lĩnh vực này. Tập đoàn Toshiba mới đây thông báo sẽ hợp tác với công ty khởi nghiệp Pro Drone để phát triển UAV chiến đấu.

Chính phủ Nhật Bản kỳ vọng các hệ thống không người lái sẽ giúp bù đắp tình trạng thiếu hụt nhân lực trong quân đội khi nước này đang đối mặt với tình trạng già hóa dân số và tỷ lệ sinh giảm.

Xe tăng của Lực lượng Phòng vệ mặt đất Nhật Bản trong một cuộc tập trận

Tuy nhiên, các chuyên gia nhận định việc tự chủ hoàn toàn công nghệ UAV sẽ không dễ dàng do thị trường thiết bị bay dân dụng của Nhật Bản hiện vẫn phụ thuộc đáng kể vào các sản phẩm nhập khẩu.

Bên cạnh việc hiện đại hóa lực lượng, Tokyo cũng đặt mục tiêu phát triển ngành công nghiệp quốc phòng trong nước.

Chính phủ đang mở rộng hỗ trợ tài chính cho các doanh nghiệp khởi nghiệp và hoạt động nghiên cứu công nghệ quốc phòng, đồng thời thúc đẩy hợp tác sản xuất, chuyển giao vũ khí với các đối tác.