Chuyên gia cảnh báo các căn cứ Mỹ ở Thái Bình Dương dễ bị tên lửa, UAV tấn công

ANTD.VN - Các căn cứ quân sự của Mỹ tại Hàn Quốc, Nhật Bản và nhiều địa điểm khác ở khu vực Thái Bình Dương đang ở tình trạng “rất dễ bị tổn thương” trước các cuộc tấn công bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái (UAV), theo một chuyên gia quốc phòng Mỹ.

Một khẩu đội phòng thủ tên lửa THAAD của Mỹ tại căn cứ Seongju, cách Seoul khoảng 215 km về phía đông nam

Ông Seth Jones, Chủ tịch Ban Quốc phòng và An ninh thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS), đưa ra nhận định trên trong một bài bình luận đăng trên The Wall Street Journal, trong bối cảnh xuất hiện các thông tin cho rằng kho tên lửa đánh chặn phòng thủ chủ chốt của Mỹ đang suy giảm do cuộc chiến tại Trung Đông.

Theo ông Jones, những bước tiến nhanh chóng trong tác chiến bằng UAV và tên lửa đã buộc Nga và Ukraine phải triển khai nhiều biện pháp bảo vệ căn cứ kể từ khi xung đột giữa hai bên leo thang vào năm 2022.

Tuy nhiên, chuyên gia CSIS cho rằng Mỹ đã phản ứng “quá chậm” trong việc rút kinh nghiệm từ chiến trường này để tăng cường bảo vệ các căn cứ và cơ sở hạ tầng quân sự, trong đó có những cơ sở tại Trung Đông.

Ông cảnh báo thách thức đối với Mỹ tại khu vực Thái Bình Dương thậm chí còn lớn hơn. “Các căn cứ quân sự và cơ sở hạ tầng khác của Mỹ trên khắp Thái Bình Dương, từ Nhật Bản và Philippines tới Guam và Hàn Quốc rất dễ bị tổn thương trước tên lửa và UAV...”, ông Jones nhận định.

Chuyên gia Mỹ kêu gọi Washington tăng cường bảo vệ các cơ sở hạ tầng trọng yếu bằng cả biện pháp phòng thủ chủ động và thụ động.

Ông Jones cho rằng Mỹ cần tăng cường các hệ thống phòng không và phòng thủ tên lửa có khả năng phát hiện, đánh chặn hoặc vô hiệu hóa tên lửa và UAV đang bay tới.

Washington cần chú trọng hơn tới các biện pháp phòng thủ thụ động, như xây dựng cơ sở ngầm để bảo vệ những hạ tầng quan trọng, tăng cường ngụy trang và che giấu lực lượng, đồng thời phân tán các cơ sở quân sự nhằm khiến đối phương khó tập trung tấn công.

Theo ông Jones, sự phổ biến của tên lửa và UAV đang làm thay đổi môi trường tác chiến, khiến những căn cứ quân sự cố định trở thành mục tiêu dễ bị đe dọa hơn nếu không được bảo vệ và phân tán phù hợp.