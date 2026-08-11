Thổ Nhĩ Kỳ mở đường 'ân xá có điều kiện' cho hàng nghìn tay súng PKK

ANTD.VN - Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ ngày 10-8 đã thông qua dự luật cho phép áp dụng cơ chế ân xá có điều kiện đối với hàng nghìn thành viên Đảng Công nhân người Kurd (PKK), trong một bước đi quan trọng nhằm thúc đẩy tiến trình hòa bình và chấm dứt cuộc xung đột kéo dài nhiều thập kỷ.

Các thành viên PKK trong một buổi lễ ở khu vực Qandil, miền Bắc Iraq ngày 26-10-2025

Dự luật được thông qua với 468 phiếu thuận và 88 phiếu chống. Tuy nhiên, các điều khoản chỉ có hiệu lực sau khi giới chức Thổ Nhĩ Kỳ xác nhận PKK đã giải giáp hoàn toàn.

PKK năm ngoái tuyên bố chấm dứt chiến dịch vũ trang kéo dài nhiều thập kỷ chống Nhà nước Thổ Nhĩ Kỳ và quyết định tự giải thể, sau lời kêu gọi của thủ lĩnh Abdullah Ocalan đang bị giam giữ.

Sau đó, tổ chức này đã tổ chức một lễ giải giáp mang tính biểu tượng tại miền Bắc Iraq, nơi nhiều lực lượng PKK đóng căn cứ, đồng thời thông báo rút các tay súng khỏi một số địa điểm then chốt ở Thổ Nhĩ Kỳ sang Iraq.

Dự luật gồm 12 điều, quy định quy trình giải giáp và tái hòa nhập đối với hàng nghìn thành viên PKK. Một số án tù đối với các thành viên PKK đã bị kết án sẽ được tạm đình chỉ. Các cuộc điều tra và xét xử đang diễn ra đối với những người khác cũng có thể bị hoãn trong thời hạn 5 hoặc 10 năm, tùy mức độ nghiêm trọng của cáo buộc.

Nếu trong thời gian này những người liên quan không phạm thêm tội danh khủng bố, vụ án có thể được đình chỉ hoàn toàn.

Tuy nhiên, dự luật loại trừ những người bị kết án về hành vi cố ý giết người và những trường hợp bị tuyên án chung thân trước năm 2005.

Các thành viên PKK trong một buổi lễ ở khu vực Qandil, miền Bắc Iraq ngày 26-10-2025

Dự luật cũng thành lập các ủy ban cấp bộ và Quốc hội để giám sát quá trình giải giáp. Chỉ sau khi Hội đồng An ninh Quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ xác nhận PKK đã giải thể và giao nộp toàn bộ vũ khí, các biện pháp mới được chính thức áp dụng.

Bà Gulistan Kilic Kocyigit, nghị sĩ thuộc đảng Bình đẳng và Dân chủ Nhân dân (DEM) cho rằng người dân Thổ Nhĩ Kỳ đã phải trả giá quá đắt trong nhiều năm và hiện có cơ hội củng cố hòa bình, xây dựng nền dân chủ.

PKK tiến hành cuộc nổi dậy vũ trang từ năm 1984, khiến hàng chục nghìn người thiệt mạng và kéo theo ảnh hưởng sang cả Iraq và Syria. Tổ chức này bị Thổ Nhĩ Kỳ, Mỹ và Liên minh châu Âu liệt vào danh sách khủng bố.

Ban đầu, PKK theo đuổi mục tiêu thành lập một nhà nước độc lập của người Kurd, nhưng sau đó chuyển sang yêu cầu quyền tự trị và mở rộng quyền chính trị, văn hóa cho cộng đồng người Kurd tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Nếu tiến trình giải giáp được thực hiện đầy đủ, đạo luật mới có thể trở thành bước ngoặt quan trọng nhất trong nhiều năm nhằm khép lại cuộc xung đột giữa Ankara và PKK, sau khi các nỗ lực hòa bình trước đây, gần nhất vào năm 2015, đều thất bại.