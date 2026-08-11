Máy bay Boeing 737 chở 181 người đâm phải chim lúc cất cánh

ANTD.VN - Ngày 10-8, chiếc máy bay Boeing 737 của Hãng hàng không American Airlines đã đâm phải chim khi đang cất cánh từ Myrtle Beach, bang South Carolina của Mỹ, khiến lửa bốc ra từ động cơ buộc máy bay phải hạ cánh khẩn cấp.

Ảnh minh họa: AP

“Mayday, mayday, mayday. Chúng tôi gặp sự cố động cơ”, phi công báo cáo ngay sau khi cất cánh, theo một đoạn ghi âm từ LiveATC.net.

Phi công thông báo với bộ phận kiểm soát không lưu rằng có 181 người trên chuyến bay số hiệu 1760 của American Airlines, vốn có lộ trình ban đầu đến Charlotte, North Carolina. “Tôi thấy máy bay va phải chim, có vẻ như ở động cơ bên trái”, một phi công khác chứng kiến ​​vụ va chạm nói qua bộ đàm.

Patrick Gotwalt, một hành khách trên chuyến bay, đã quay lại cảnh lửa bốc ra từ động cơ khi máy bay dường như đang bay qua vùng nước. Nhân chứng Lindsey Mackey kể với Đài CNN rằng cô đang ở bãi biển thì nghe thấy vài tiếng ồn lớn và nhìn thấy những tia sáng màu cam phát ra từ cánh trái.

Trong khi máy bay bay vòng để chuẩn bị quay lại sân bay và các đội cứu hộ khẩn cấp tập kết, nhân viên mặt đất đã phát hiện xác chim trên đường băng. Máy bay sau đó đã trở lại Myrtle Beach và hạ cánh an toàn.

“Máy bay đã hạ cánh an toàn và được đưa ra khỏi lịch trình bay để đội ngũ bảo trì kiểm tra”, American Airlines cho biết, “Đội ngũ của chúng tôi đang nỗ lực đưa hành khách đến Charlotte sớm nhất có thể”.

Cục Hàng không Liên bang Mỹ cho biết phi hành đoàn đã báo cáo về việc máy bay va chạm với chim trong quá trình cất cánh. Cơ quan này sẽ điều tra vụ việc.

Xác chim thu thập được từ các vụ va chạm với máy bay sẽ được gửi đến phòng thí nghiệm của Viện Smithsonian ở Washington D.C. để phân tích và xác định loài. Dữ liệu thu thập được giúp hiểu rõ hơn về các loài động vật bị va chạm và hỗ trợ ngăn ngừa các sự cố tương tự trong tương lai.

Theo cơ sở dữ liệu của Cục Hàng không Liên bang Mỹ, hơn 24.000 vụ va chạm giữa máy bay và động vật hoang dã đã được ghi nhận tại Mỹ trong năm 2025.