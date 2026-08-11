EU yêu cầu Meta, TikTok mạnh tay với tin giả sau thảm kịch người di cư ở Ceuta

ANTD.VN - Liên minh châu Âu (EU) yêu cầu Meta và TikTok tăng cường giám sát nội dung và phối hợp chặt chẽ hơn với các tổ chức kiểm chứng thông tin, sau khi tin đồn lan truyền trên mạng xã hội được cho là góp phần dẫn tới thảm kịch khi hàng chục nghìn người di cư vào vùng lãnh thổ Ceuta của Tây Ban Nha ở Bắc Phi.

Tin đồn sai lệch trên mạng khiến hàng chục nghìn người vượt biên vào Tây Ban Nha

Ủy viên phụ trách chủ quyền công nghệ, an ninh và dân chủ của EU Henna Virkkunen cho biết, Ủy ban châu Âu đã làm việc với đại diện Meta và TikTok về trách nhiệm của các nền tảng trong việc hạn chế thông tin sai lệch, đặc biệt trong những tình huống khủng hoảng.

"Các nền tảng phải hành động quyết liệt để bảo vệ tính toàn vẹn của không gian kỹ thuật số, đặc biệt trong các tình huống khủng hoảng", bà Virkkunen nhấn mạnh.

Theo quan chức EU, các nền tảng cần tăng cường giám sát nội dung và củng cố hợp tác với những tổ chức kiểm chứng thông tin độc lập.

Động thái của Brussels được đưa ra sau cuộc khủng hoảng tại Ceuta, khi thông tin sai lệch về việc biên giới giữa Morocco và vùng lãnh thổ của Tây Ban Nha được "mở cửa" lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội.

Những người di cư được binh sĩ Tây Ban Nha hộ tống quay lại biên giới để quay trở về Morocco, ngày 2-8-2026

Các bài đăng trên Instagram, Facebook và TikTok đã thu hút lượng lớn người theo dõi. Một số tài khoản thậm chí chia sẻ thông tin về hoạt động tuần tra của lực lượng bảo vệ bờ biển và hướng dẫn những tuyến đường có thể sử dụng để vượt biên.

Tin đồn sau đó đã khiến làn sóng người di cư đổ về khu vực biên giới trong thời gian rất ngắn, gây ra tình trạng hỗn loạn và thương vong nghiêm trọng.

EU hiện đặc biệt chú ý đến nguy cơ xuất hiện một làn sóng mới vào ngày 15-8, sau khi thông tin về một đợt vượt biên hàng loạt khác tiếp tục lan truyền trên mạng xã hội.

Ủy ban châu Âu cho biết đang theo dõi sát các nền tảng trực tuyến, đồng thời duy trì liên lạc với nhà chức trách Tây Ban Nha và Morocco. Brussels lưu ý rằng nhiều thông tin đang lưu hành trên mạng vẫn chưa được kiểm chứng.

Meta hiện sở hữu Facebook, Instagram và WhatsApp - những nền tảng được sử dụng rộng rãi tại khu vực. TikTok cũng là một trong những mạng xã hội có lượng người dùng trẻ rất lớn và tốc độ lan truyền nội dung nhanh.