Phản ứng của Tổng thống Trump khi Iran đòi Mỹ bồi thường thiệt hại chiến tranh

ANTD.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bác bỏ yêu cầu của Iran về việc Washington phải bồi thường những thiệt hại do các cuộc không kích của Mỹ và Israel gây ra trong nhiều tháng chiến tranh, đồng thời tuyên bố chính Tehran mới phải bồi thường cho những người Mỹ thiệt mạng trong các cuộc xung đột nhiều thập kỷ qua.

Tổng thống Trump từ chối yêu cầu bồi thường của Iran

Ngày 10-8, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmail Baghaei nhấn mạnh Tehran sẽ không mở lại eo biển Hormuz cho đến khi Mỹ đáp ứng các điều kiện mà nước này đưa ra.

Các yêu cầu của Iran bao gồm chấm dứt phong tỏa các cảng của nước này, dỡ bỏ các lệnh trừng phạt kinh tế, giải phóng tài sản Iran đang bị đóng băng và bồi thường những thiệt hại do chiến tranh gây ra.

"Phía Mỹ phải chấm dứt và khắc phục những hành động bất hợp pháp, mang tính phá hoại của mình", ông Baghaei tuyên bố.

Tổng thống Donald Trump ngay lập tức đáp trả bằng một bài đăng trên mạng xã hội, cho biết Mỹ cũng sẽ yêu cầu Iran bồi thường cho những người Mỹ đã thiệt mạng hoặc bị thương nặng trong các vụ đánh bom ven đường và nhiều cuộc xung đột khác.

Chính phủ Mỹ từ lâu cáo buộc các lực lượng vũ trang được Iran hậu thuẫn liên quan đến cái chết và thương tích của hàng trăm công dân, quân nhân Mỹ trong nhiều thập kỷ.

Trong số đó có vụ đánh bom doanh trại Thủy quân lục chiến Mỹ ở Beirut, Lebanon năm 1983 khiến 241 quân nhân Mỹ thiệt mạng. Washington cũng quy trách nhiệm cho các lực lượng được Tehran hậu thuẫn về cái chết của ít nhất 603 binh sĩ Mỹ tại Iraq trong giai đoạn 2003-2011.

Ông Trump còn yêu cầu Iran bồi thường cho gia đình những người biểu tình Iran đã thiệt mạng.

"Tôi đã chỉ thị cho các đại diện của mình đưa vấn đề này một cách kiên quyết vào bất kỳ và tất cả các cuộc đàm phán trong tương lai", Tổng thống Mỹ tuyên bố.

Eo biển Hormuz phía bờ Bandar Abbas, Iran ngày 27-7-2026

Trong khi căng thẳng với Washington tiếp diễn, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cho biết, Lãnh tụ Tối cao Ayatollah Mojtaba Khamenei đang kêu gọi giới lãnh đạo nước này duy trì "đoàn kết và gắn kết" giữa lúc Iran đối mặt với những khó khăn kinh tế và các lệnh trừng phạt.

Ông Pezeshkian cho biết đã có cuộc gặp kéo dài gần 7 giờ với Lãnh tụ Tối cao để thảo luận về đời sống người dân, thị trường, việc làm, nhà ở và những khó khăn phát sinh từ các lệnh trừng phạt của Mỹ.

Theo Tổng thống Iran, thông điệp quan trọng nhất được ông Khamenei nhấn mạnh là tránh chia rẽ nội bộ. "Toàn bộ kế hoạch của đối phương đều nhằm tạo ra chia rẽ. Điều chúng ta phải làm là ngăn chặn những chia rẽ xuất hiện", ông Pezeshkian nói.