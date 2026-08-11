Tên lửa Trường Chinh-7A của Trung Quốc phát nổ ngay sau khi phóng

ANTD.VN - Trung Quốc đã xác nhận một vụ phóng thất bại hiếm gặp đối với tên lửa thế hệ mới Trường Chinh-7A, khiến vệ tinh thông tin liên lạc ChinaSat-4B mang theo bị mất.

Tên lửa Trường Chinh-7A của Trung Quốc được phóng từ bãi phóng vũ trụ Văn Xương, ngày 10-8-2026

Khoảng 20 giờ ngày 10-8 (giờ địa phương), tên lửa Trường Chinh-7A không người lái, cao khoảng 60m, rời bệ phóng tại Bãi phóng tàu vũ trụ Văn Xương trên đảo Hải Nam, với nhiệm vụ đưa vệ tinh ChinaSat-4B lên quỹ đạo cao.

Tuy nhiên, chưa đầy 90 giây sau khi cất cánh, tên lửa phát nổ và biến thành một quả cầu lửa giữa những đám khói đen dày đặc, theo các video được những người theo dõi vụ phóng gần khu vực đăng tải trên mạng xã hội.

Tên lửa Trường Chinh-7A phát nổ trong quá trình cất cánh

Cả tên lửa và vệ tinh sau đó đều bị mất trên Biển Đông.

Khoảng 3 giờ sau vụ phóng, Tân Hoa Xã xác nhận nhiệm vụ thất bại, cho biết tên lửa đã gặp “bất thường trong quá trình bay”. Nguyên nhân sự cố đang được điều tra.

Viện Công nghệ Phương tiện Phóng Trung Quốc và công ty mẹ là Tập đoàn Khoa học và Công nghệ Hàng không Vũ trụ Trung Quốc (CASC) sau đó cũng đăng lại thông báo này trên các tài khoản mạng xã hội.

Một số nhà quan sát lĩnh vực vũ trụ nhận định sự cố nghiêm trọng có thể đã kích hoạt hệ thống chấm dứt chuyến bay của tên lửa.

ChinaSat-4B được thiết kế để cung cấp các dịch vụ phát thanh, truyền hình và thông tin liên lạc cho người sử dụng trên toàn cầu.

Trường Chinh-7A thuộc thế hệ tên lửa đẩy mới của Trung Quốc và đang trở thành một trong những phương tiện chủ lực để đưa các vệ tinh cỡ lớn lên quỹ đạo cao. Tên lửa chủ yếu sử dụng nhiên liệu kerosene và oxy lỏng.

Trường Chinh-7A từng thất bại trong chuyến bay đầu tiên vào tháng 3-2020, trước khi phóng thành công trở lại một năm sau đó. Kể từ đó, loại tên lửa này thực hiện liên tiếp nhiều nhiệm vụ thành công.

Gần đây nhất, ngày 29-7, một tên lửa Trường Chinh-7A đã đưa vệ tinh Tianlian-3 hướng tới quỹ đạo địa tĩnh.