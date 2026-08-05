Triều Tiên cảnh báo đáp trả việc Nhật Bản tăng cường quốc phòng

ANTD.VN - Triều Tiên ngày 5-8 tuyên bố sẽ xem xét triển khai "các lựa chọn quân sự bổ sung" nhằm đáp trả việc Nhật Bản tăng cường năng lực quốc phòng, đồng thời cáo buộc Mỹ ủng hộ các động thái quân sự của Tokyo tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Bà Kim Yo-jong, em gái nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un

Theo Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA), bà Kim Yo-jong - em gái nhà lãnh đạo Kim Jong-un cho rằng việc Nhật Bản gần đây thử nghiệm tên lửa hành trình tầm xa Tomahawk và tham gia các cuộc tập trận do Mỹ dẫn đầu tại Philippines là những dấu hiệu cho thấy Tokyo đang đẩy mạnh tăng cường sức mạnh quân sự.

Trong tuyên bố, bà Kim Yo-jong cáo buộc Nhật Bản đang lợi dụng bối cảnh địa chính trị quốc tế ngày càng căng thẳng để thúc đẩy điều mà Bình Nhưỡng gọi là quá trình biến nước này thành một "quốc gia hiếu chiến". Theo bà, việc Nhật Bản phát triển năng lực tấn công phủ đầu đã bước sang giai đoạn triển khai trên thực tế.

Bà Kim Yo-jong cũng cáo buộc Mỹ hậu thuẫn quá trình tăng cường quốc phòng của Nhật Bản và sử dụng Nhật Bản cùng Hàn Quốc như "lực lượng xung kích" nhằm phục vụ chiến lược của Washington trong khu vực.

"Chúng tôi sẽ không đứng nhìn việc Nhật Bản tăng cường năng lực quân sự, điều có thể gây ra mối đe dọa nghiêm trọng đối với an ninh của CHDCND Triều Tiên", bà Kim Yo-jong tuyên bố.

Quan chức cấp cao Triều Tiên cho biết quân đội nước này sẽ xây dựng "các lựa chọn quân sự bổ sung" để ứng phó với những thay đổi trong chính sách quốc phòng của Nhật Bản, song không nêu cụ thể các biện pháp sẽ được triển khai.

Nhật Bản thời gian qua tăng ngân sách quốc phòng, phát triển năng lực phản công tầm xa và mở rộng hợp tác quân sự với Mỹ cũng như các đối tác trong khu vực.

Tokyo khẳng định những biện pháp này nhằm tăng cường khả năng phòng vệ trước môi trường an ninh ngày càng phức tạp, trong khi Triều Tiên nhiều lần chỉ trích đây là những động thái làm gia tăng căng thẳng khu vực.