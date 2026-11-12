Hội chợ Triển lãm Nông nghiệp Quốc tế lần thứ 26: Kết nối nông sản, thúc đẩy nông nghiệp xanh

ANTD.VN - Hội chợ Triển lãm Nông nghiệp Quốc tế AgroViet 2026 giới thiệu các sản phẩm nông nghiệp chủ lực cấp quốc gia, cấp tỉnh; sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, đạt chứng nhận OCOP từ 3 sao trở lên...

Sáng 12-11, Trung tâm Xúc tiến thương mại nông nghiệp Việt Nam (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) tổ chức Lễ khai mạc Hội chợ Triển lãm Nông nghiệp Quốc tế lần thứ 26 (AgroViet 2026) với chủ đề “Phát huy truyền thống - Kiến tạo tương lai xanh”.

Hội chợ có sự tham gia của hơn 100 đơn vị, doanh nghiệp trong và ngoài nước. Hội chợ quy tụ khoảng 150 gian hàng sản phẩm của 26 tỉnh, thành phố trong cả nước, và 100 gian hàng của các doanh nghiệp đến từ Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Úc, Hoa Kỳ… và các nước trong khu vực ASEAN.

Hội chợ giới thiệu nhiều nông sản chủ lực cấp quốc gia, cấp tỉnh

Hội chợ trưng bày, giới thiệu nhiều mặt hàng đa dạng, phong phú. Trọng tâm là các sản phẩm nông nghiệp chủ lực cấp quốc gia, cấp tỉnh; sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, đạt chứng nhận OCOP từ 3 sao trở lên; thiết bị sơ chế, chế biến, bảo quản nông sản; dịch vụ logistics, kho lạnh, tem truy xuất nguồn gốc, chuỗi phân phối và sàn thương mại điện tử…

Một số sản phẩm tiêu biểu được giới thiệu tại AgroViet 2026 như: Gạo ST25 lúa tôm đặc biệt, cà phê Măng đen VNG, trà sen Tây Hồ, thịt trâu sấy Điện Biên, cơm cháy Ninh Bình, nem chua Thanh Hóa, chả cá thát lát Cần Thơ, nước mắm Khải Hoàn, mật ong Sơn La, sâm Ngọc Linh, nấm lim xanh Quảng Nam, nước mắm Phan Thiết…

Hội chợ quy tụ khoảng 150 gian hàng sản phẩm của 26 tỉnh, thành phố trong cả nước, và 100 gian hàng của các doanh nghiệp đến từ Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Úc, Hoa Kỳ… và các nước trong khu vực ASEAN.

Khu gian hàng quốc tế giới thiệu nhiều nông sản, thực phẩm chế biến như: nước táo ép nguyên chất 100%, dầu ô liu ép lạnh siêu nguyên chất, mật ong Manuka tự nhiên, rượu vang Australia, sâm, nấm linh chi, đông trùng hạ thảo, sản phẩm chế biến từ táo đỏ, trà hoa dưỡng sinh, hạt hướng dương, trà trái cây, miến gạo, miến chua cay, bột ớt, tương ớt, nấm khô, trái cây sấy, bánh hoa mẫu đơn…

Đặc biệt, 50 gian hàng tiêu chuẩn trưng bày các sản phẩm máy nông nghiệp, thiết bị chế biến thực phẩm, phân bón hữu cơ cho nông nghiệp xanh thân thiện với môi trường, các loại hạt giống rau củ quả chất lượng cao, thuốc bảo vệ thực vật, thú y, chăn nuôi, thủy sản, mô hình nông nghiệp tuần hoàn Aquaponics (kết hợp giữa trồng rau và nuôi cá)…

So với những lần tổ chức trước đây, AgroViet 2026 mở rộng nội dung trưng bày sang lĩnh vực công nghệ, thiết bị bảo vệ môi trường; bổ sung không gian dành riêng cho sản phẩm khoa học công nghệ, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo; đồng thời, bố trí gian hàng trong nước theo nhóm sản phẩm gắn với chuỗi giá trị; đẩy mạnh quảng bá trên nền tảng số và thu thập, phân loại dữ liệu khách tham quan để kết nối chính xác với các đơn vị tham gia.

Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Thương mại Nông nghiệp Nguyễn Minh Tiến nhấn mạnh, AgroViet 2026 là dịp giới thiệu, quảng bá những thành tựu tiêu biểu, kết quả nổi bật và các định hướng lớn trong phát triển nông nghiệp, môi trường; làm rõ vai trò của ngành trong thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và hội nhập quốc tế.

Hội chợ diễn ra từ ngày 12 đến ngày 15-11 tại 489 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội.