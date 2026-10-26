Trao tặng bình chữa cháy, hướng dẫn kỹ năng cho hộ dân có nguy cơ tiềm ẩn cháy, nổ trên địa bàn

ANTD.VN - Nhằm đẩy mạnh phong trào “Toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy”, Công an phường Yên Nghĩa, Hà Nội tổ chức trao tặng bình chữa cháy xách tay, tuyên truyền và hướng dẫn kỹ năng an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, hộ có nguy cơ tiềm ẩn cháy, nổ trên địa bàn.

Công an phường Yên Nghĩa phối hợp với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và tổ dân phố trực tiếp trao tặng bình chữa cháy xách tay cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn

Tại các hộ gia đình, đại diện Công an phường phối hợp với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và tổ dân phố trực tiếp trao tặng bình chữa cháy xách tay. Trong chương trình, lực lượng Công an còn kiểm tra thực tế các điều kiện an toàn PCCC tại từng hộ, tập trung vào hệ thống điện, khu vực đun nấu và lối thoát nạn; đồng thời hướng dẫn người dân nhận diện những nguyên nhân có thể gây cháy, cách xử lý khi xảy ra sự cố và thao tác sử dụng bình chữa cháy an toàn, hiệu quả.

Với tinh thần sẻ chia, hỗ trợ người dân chủ động bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản, Công an phường Yên Nghĩa đã trao tặng 50 bình chữa cháy xách tay cho 25 hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đây là hoạt động thiết thực, góp phần giúp các hộ gia đình có thêm phương tiện chữa cháy ban đầu, nâng cao khả năng xử lý tình huống khi có sự cố xảy ra.

Cán bộ Công an phường tỉ mỉ hướng dẫn người dân cách kiểm tra áp suất, rút chốt an toàn và thao tác dập tắt đám cháy bằng bình chữa cháy xách tay

Cùng với việc trao tặng phương tiện và hướng dẫn kỹ năng trực tiếp, Công an phường Yên Nghĩa đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân cài đặt, sử dụng các ứng dụng công nghệ số phục vụ công tác PCCC, gồm ứng dụng “Báo cháy 114” và chuyên mục “Tư vấn An toàn PCCC trong quản lý sử dụng điện” trên ứng dụng iHanoi. Qua đó, người dân có thêm kênh tiếp nhận thông tin, kiến thức và hướng dẫn cần thiết để chủ động phòng ngừa nguy cơ cháy, nổ trong sinh hoạt hằng ngày.

Đến nay, 100% hộ gia đình trên địa bàn đã có ít nhất một người cài đặt ứng dụng “Báo cháy 114”. Thời gian tới, đơn vị tiếp tục tuyên truyền, vận động người dân cài đặt và sử dụng ứng dụng trên điện thoại thông minh, nâng cao ý thức tự phòng, tự quản, chủ động phát hiện, xử lý kịp thời các tình huống phát sinh, góp phần hạn chế thấp nhất nguy cơ cháy, nổ và thực hiện hiệu quả phương châm “4 tại chỗ”.