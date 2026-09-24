Trao tặng 500 suất quà Trung thu cho trẻ em vùng cao

ANTD.VN -Nhân dịp Tết Trung thu năm 2026, với mong muốn mang đến cho các em nhỏ vùng cao một mùa Trung thu ấm áp, đủ đầy và tràn ngập niềm vui, Công an phường Bà Trưng, Hà Nội đã tổ chức chương trình trao tặng 500 suất quà Trung thu đến các em thiếu nhi tại xã Tả Phìn, tỉnh Lào Cai.

Đây là hoạt động mang ý nghĩa thiết thực, thể hiện sự quan tâm, sẻ chia của cán bộ, chiến sĩ Công an phường Bà Trưng đối với trẻ em có hoàn cảnh còn nhiều khó khăn. Mỗi phần quà tuy không lớn về giá trị vật chất nhưng chứa đựng tình cảm, sự quan tâm và những lời chúc tốt đẹp được gửi đến các em nhỏ nơi vùng cao.

Trong không khí vui tươi của những ngày Tết Trung thu, 500 suất quà đã được trao tận tay các em thiếu nhi. Những món quà nhỏ mang theo bánh, kẹo và những niềm vui giản dị, góp phần giúp các em có thêm một mùa Trung thu trọn vẹn, vui tươi và đáng nhớ.

Công an phường Bà Trưng, Hà Nội đã tổ chức chương trình trao tặng 500 suất quà Trung thu đến các em thiếu nhi tại xã Tả Phìn, tỉnh Lào Cai.

Tại chương trình, những ánh mắt háo hức, những nụ cười hồn nhiên của các em nhỏ đã tạo nên những khoảnh khắc xúc động. Đối với những cán bộ, chiến sĩ trực tiếp tham gia chương trình, niềm vui của các em chính là món quà ý nghĩa nhất.

Hoạt động trao quà Trung thu không chỉ mang đến niềm vui cho các em nhỏ mà còn góp phần lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, “lá lành đùm lá rách” – một truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam. Qua đó, tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm xã hội của lực lượng Công an nhân dân trong các hoạt động an sinh xã hội, chăm lo cho cộng đồng, nhất là những địa bàn còn nhiều khó khăn.

Với 500 suất quà được trao tặng là 500 lời chúc, 500 sự sẻ chia và cũng là 500 tình cảm được gửi đến các em nhỏ vùng cao. Mỗi phần quà là một thông điệp giản dị nhưng ý nghĩa: dù ở bất cứ nơi đâu, các em thiếu nhi đều xứng đáng được quan tâm, yêu thương và có một mùa Trung thu vui tươi, ấm áp.

Chương trình cũng góp phần tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa lực lượng Công an với nhân dân, lan tỏa hình ảnh đẹp về người chiến sĩ Công an nhân dân. Không chỉ thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự, cán bộ, chiến sĩ Công an phường Bà Trưng còn tích cực đồng hành cùng nhân dân thông qua những hoạt động thiết thực, giàu tính nhân văn.

Đó cũng là cách thiết thực để hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân ngày càng gần gũi hơn trong lòng nhân dân – “Gần dân, sát dân, vì Nhân dân phục vụ”.