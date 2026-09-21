Cảnh sát giao thông nhanh chóng đưa bé trai lạc đường trong đêm về với gia đình

ANTD.VN - Phát hiện bé trai đạp xe một mình trên đường Điện Biên Phủ vào đêm muộn, Tổ công tác Đội CSGT đường bộ số 2 đã chủ động tiếp cận, hỗ trợ đưa cháu về cơ quan Công an và phối hợp xác minh, tìm người thân.

Khoảng 21h ngày 20-9, Tổ công tác thuộc Đội CSGT đường bộ số 2, Phòng CSGT - Công an thành phố Hà Nội, do Thiếu tá Nguyễn Văn Thà làm Tổ trưởng, thực hiện nhiệm vụ tại khu vực đường Điện Biên Phủ thì phát hiện một bé trai đạp xe một mình trên đường. Thời điểm đêm muộn, cháu không có người lớn đi cùng nên Tổ công tác nhanh chóng tiếp cận, hỏi han và tìm hiểu thông tin.

Qua trao đổi, cháu bé cho biết đang học tại Trường Tiểu học Trưng Trắc, phường Hai Bà Trưng, Hà Nội, nhưng không nhớ được địa chỉ nhà và thông tin liên lạc của gia đình.

Cháu Đ.Q.M được đưa về Công an phường Ba Đình

Trước tình hình trên, Tổ công tác đã báo cáo Ban Chỉ huy đơn vị đồng thời đưa cháu về Công an phường Ba Đình để nghỉ ngơi, xác minh thông tin, tìm kiếm người thân của cháu.

Qua trao đổi, phối hợp với Công an phường Hai Bà Trưng, lực lượng chức năng xác định cháu là Đ.Q.M (sinh năm 2019), con anh N.Q.T (sinh năm 1963, trú tại phố Trần Hưng Đạo, Hà Nội).

Ngay trong tối cùng ngày, gia đình đã đến đón cháu M.

Trao đổi với lực lượng chức năng, anh T cho biết, cháu M bị mắc chứng tự kỷ, khoảng 19h cùng ngày, cháu đạp xe đi chơi không thấy về. Gia đình đang lo lắng, tổ chức tìm kiếm. Rất may đã được lực lượng CSGT phát hiện, hỗ trợ và nhanh chóng liên hệ với gia đình.

Xúc động trước sự tận tình, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ CSGT, gia đình anh N.Q.T viết thư, gửi lời cảm ơn đến Tổ công tác Đội CSGT đường bộ số 2 và Công an các đơn vị đã kịp thời hỗ trợ, giúp đỡ gia đình.