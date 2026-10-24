Trang bị kỹ năng PCCC và cứu nạn, cứu hộ cho tiếp viên hàng không

ANTD.VN - Gần 50 tiếp viên Vietnam Airlines được tập huấn kỹ năng xử lý tình huống cháy, nổ, thoát nạn và sơ cứu người bị nạn, góp phần chủ động bảo đảm an toàn trong các tình huống khẩn cấp.

Lực lượng PCCC&CNCH hướng dẫn việc kiểm tra, sử dụng bình chữa cháy.

Nhận diện nguy cơ, chủ động phòng ngừa từ sớm

Ngày 23-10-2026, Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 18 -Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH - Công an thành phố Hà Nội phối hợp với Đoàn tiếp viên thuộc Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) tổ chức tuyên truyền, tập huấn nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho gần 50 tiếp viên hàng không.

Chương trình tập trung trang bị kiến thức pháp luật, nhận diện nguy cơ cháy, nổ và hướng dẫn kỹ năng xử lý sự cố, sử dụng phương tiện chữa cháy tại chỗ, thoát nạn, cứu người bị nạn. Đây là những nội dung thiết thực đối với lực lượng tiếp viên – những người trực tiếp phục vụ, đồng thời có trách nhiệm quan trọng trong việc bảo đảm an toàn cho hành khách trên mỗi chuyến bay.

Báo cáo viên phổ biến các quy định của pháp luật về công tác PCCC&CNCH tới cán bộ, công nhân viên Đoàn tiếp viên Hàng Không

Tại buổi tập huấn, cán bộ, chiến sĩ Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 18 đã phổ biến các quy định pháp luật về PCCC và CNCH, trong đó có những nội dung liên quan đến trách nhiệm phòng ngừa, tổ chức chữa cháy và xử lý các tình huống khẩn cấp. Các học viên cũng được cập nhật tình hình cháy, nổ trong nước và quốc tế thời gian qua, phân tích nguyên nhân, điều kiện phát sinh cháy cũng như những bài học kinh nghiệm trong công tác phòng ngừa và ứng phó sự cố.

Đáng chú ý, nội dung tuyên truyền được gắn với đặc thù hoạt động hàng không, giúp tiếp viên nhận diện những nguy cơ có thể phát sinh trong quá trình phục vụ hành khách. Các khu vực như khoang hành khách, nơi bố trí hành lý, khu vực bếp và những vị trí có thiết bị điện đều cần được quan tâm kiểm tra, giám sát nhằm kịp thời phát hiện dấu hiệu bất thường.

Bên cạnh đó, các thiết bị điện tử cá nhân của hành khách cũng được đề cập như một trong những nguồn nguy cơ cần lưu ý. Việc sử dụng, bảo quản thiết bị đúng hướng dẫn, phát hiện sớm dấu hiệu quá nhiệt, phát sinh khói hoặc cháy có ý nghĩa quan trọng trong việc ngăn sự cố phát triển thành tình huống nguy hiểm.

Thông qua các tình huống minh họa và phân tích thực tế, cán bộ hướng dẫn nhấn mạnh yêu cầu phát hiện sớm, đánh giá đúng mức độ nguy hiểm, nhanh chóng thông báo cho người có trách nhiệm và triển khai biện pháp xử lý phù hợp. Đối với môi trường hàng không, nơi không gian hoạt động có những đặc thù riêng, sự bình tĩnh, phối hợp chặt chẽ và thực hiện đúng quy trình có vai trò đặc biệt quan trọng.

Thực hành kỹ năng chữa cháy, thoát nạn và sơ cứu

Không chỉ dừng lại ở việc tiếp thu kiến thức lý thuyết, các tiếp viên còn được hướng dẫn trực tiếp sử dụng phương tiện chữa cháy tại chỗ. Dưới sự hướng dẫn của cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát PCCC và CNCH, học viên tìm hiểu tính năng, tác dụng của bình chữa cháy xách tay, trong đó có bình khí CO₂ và bình bột; đồng thời thực hành thao tác sử dụng phương tiện để xử lý các tình huống cháy giả định liên quan đến thiết bị điện và chất lỏng.

Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH hướng dẫn Đội viện Đội PCCC cơ sở, cán bộ công nhân viên Đoàn tiếp viên chữa cháy bằng bình chữa cháy xách tay

Quá trình thực hành giúp các học viên làm quen với phương tiện, nắm được các bước thao tác cơ bản và nâng cao khả năng phản ứng khi xảy ra sự cố. Cán bộ hướng dẫn cũng lưu ý việc lựa chọn phương tiện chữa cháy phải phù hợp với loại đám cháy, bảo đảm an toàn cho người trực tiếp xử lý và những người xung quanh.

Một nội dung quan trọng khác là kỹ năng thoát nạn, cứu nạn trong môi trường có khói độc. Các học viên được hướng dẫn cách di chuyển thấp người khi tầm nhìn bị hạn chế, che chắn đường hô hấp, xác định hướng thoát nạn và nhanh chóng đưa người gặp nạn ra khỏi khu vực nguy hiểm khi điều kiện cho phép.

Đối với tình huống có người bị ngất hoặc bị ảnh hưởng bởi khói, tiếp viên được hướng dẫn các thao tác hỗ trợ ban đầu, cách tiếp cận và di chuyển người bị nạn bảo đảm an toàn. Nội dung sơ cứu cũng được chú trọng, gồm kỹ năng xử lý ban đầu đối với người bị ngạt khói, băng bó vết thương và hỗ trợ y tế khẩn cấp trước khi bàn giao cho lực lượng y tế.

Thông qua hoạt động thực hành, các học viên có điều kiện củng cố kiến thức, rèn luyện thao tác và nâng cao khả năng phối hợp khi xảy ra tình huống bất thường. Đây là cơ sở để mỗi tiếp viên chủ động hơn trong việc thực hiện nhiệm vụ, góp phần hạn chế nguy cơ và giảm thiểu thiệt hại khi có sự cố cháy, nổ hoặc tai nạn xảy ra.

Việc phối hợp giữa Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 18 với Đoàn tiếp viên Vietnam Airlines thể hiện sự chủ động trong công tác tuyên truyền, bồi dưỡng kỹ năng PCCC và CNCH đối với lực lượng làm việc trong môi trường có yêu cầu cao về an toàn. Thông qua chương trình, kiến thức phòng cháy, kỹ năng xử lý sự cố và ý thức trách nhiệm được củng cố, góp phần xây dựng môi trường làm việc an toàn, nâng cao khả năng ứng phó trước các tình huống khẩn cấp và bảo đảm an toàn cho hành khách trong mỗi hành trình bay.