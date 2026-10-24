Trang bị kỹ năng PCCC cho học sinh từ những tình huống thực tế

ANTD.VN - Công an xã Ngọc Hồi (Hà Nội0 phối hợp Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 31 tổ chức diễn tập phương án PCCC và CNCH cho học sinh Trường Tiểu học và THCS Liên Ninh, góp phần nâng cao nhận thức, trang bị kỹ năng xử lý tình huống cháy, nổ ngay từ lứa tuổi học đường.

Diễn tập phun chữa cháy giả định tại Trung tâm trải nghiệm cộng đồng về PCCC&CNCH xã Ngọc Hồi

Tại Trung tâm trải nghiệm cộng đồng về PCCC và CNCH xã Ngọc Hồi, Hà Nội, học sinh Trường Tiểu học và THCS Liên Ninh đã được tham gia các hoạt động tuyên truyền, hướng dẫn và thực hành kỹ năng phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ với những tình huống gần gũi với thực tế.

Tại buổi diễn tập, cán bộ Công an xã Ngọc Hồi và Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 31 đã hướng dẫn các em nhận diện những nguy cơ có thể dẫn đến cháy, nổ trong trường học và gia đình; cách phát hiện, thông báo khi xảy ra sự cố; đồng thời phổ biến các nguyên tắc bảo đảm an toàn, kỹ năng thoát nạn và sử dụng bình chữa cháy.

Thông qua những nội dung hướng dẫn trực quan, sinh động, học sinh được tiếp cận kiến thức PCCC một cách dễ hiểu, phù hợp với lứa tuổi. Không chỉ nghe tuyên truyền, các em còn trực tiếp tham gia thực hành, làm quen với phương tiện chữa cháy và từng bước hình thành kỹ năng ứng phó khi gặp tình huống nguy hiểm.

Đặc biệt, các em được hướng dẫn cách giữ bình tĩnh khi phát hiện cháy, nhanh chóng thông báo cho người lớn và lực lượng chức năng, di chuyển theo lối thoát nạn an toàn, không chen lấn, xô đẩy. Cán bộ hướng dẫn cũng nhấn mạnh việc tuyệt đối không tự ý quay lại khu vực đang cháy để lấy đồ dùng cá nhân, không tự mình xử lý đám cháy vượt quá khả năng và cần ưu tiên bảo vệ tính mạng.

Diễn tập thoát nạn khi xảy ra sự cố cháy

Thông qua các tình huống thực hành, học sinh có điều kiện rèn luyện phản xạ, nâng cao khả năng nhận biết nguy hiểm, chủ động tìm kiếm lối thoát nạn và vận dụng kiến thức đã học vào thực tế. Đây là những kỹ năng thiết thực, giúp các em tự bảo vệ bản thân, đồng thời biết cách hỗ trợ, nhắc nhở người thân thực hiện các biện pháp phòng ngừa cháy, nổ trong sinh hoạt hằng ngày.

Việc tổ chức diễn tập, trải nghiệm PCCC và CNCH cho học sinh cũng góp phần đổi mới phương thức tuyên truyền, đưa kiến thức an toàn phòng cháy đến gần hơn với cộng đồng, nhất là thế hệ trẻ. Qua đó, từng bước hình thành ý thức chủ động phòng ngừa, không chủ quan trước nguy cơ cháy, nổ và nâng cao trách nhiệm của mỗi cá nhân trong bảo đảm an toàn cho bản thân, gia đình, nhà trường.

Thời gian tới, Công an xã Ngọc Hồi sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ sở giáo dục trên địa bàn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tổ chức các hoạt động trải nghiệm và thực hành kỹ năng PCCC, CNCH phù hợp với từng lứa tuổi. Qua đó, góp phần xây dựng môi trường học đường an toàn, nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa cháy, nổ ngay từ cơ sở, vì sự an toàn của học sinh và cộng đồng.