Trấn Thành, Bích Phương tiếp tục đồng hành cùng “Ca sĩ mặt nạ 2026”

ANTD.VN - Sau 3 năm kể từ mùa phát sóng gần nhất, "Ca sĩ mặt nạ - The Masked Singer 2026" chính thức trở lại với diện mạo được làm mới trên nhiều phương diện. Lần trở lại này đánh dấu sự đầu tư mới của DatViet VAC dành cho chương trình, từ chất lượng âm nhạc, sân khấu, hình tượng mascot (linh vật) đến dàn cố vấn và nghệ sĩ tham gia.

Giữ tinh thần cốt lõi - Mở ra cuộc chơi mới

Dù được làm mới sau 3 năm, "Ca sĩ mặt nạ - The Masked Singer 2026" vẫn giữ lại tinh thần cốt lõi đã tạo nên đặc trưng của chương trình: giấu danh tính, hé lộ manh mối và chinh phục khán giả bằng giọng hát. Hành trình tìm kiếm nghệ sĩ phía sau lớp mặt nạ tiếp tục là trung tâm của cuộc chơi, nơi mỗi tiết mục đều có thể trở thành một dữ kiện để khán giả quan sát, kết nối và đưa ra dự đoán. Trên nền tảng đó, mùa 2026 mở rộng cuộc chơi bằng những thay đổi ở cả phần nghe, phần nhìn và hệ thống ẩn số.

Nghệ sĩ Trấn Thành tiếp tục đồng hành cùng "Ca sĩ mặt nạ 2026"

Với tinh thần “Ẩn để phiêu, mở để yêu” - The Masked Singer 2026 tiếp tục hành trình âm nhạc “giấu danh tính”, nơi nghệ sĩ được ẩn mình sau lớp mặt nạ để tự do “phiêu” cùng âm nhạc, thể hiện màu sắc và cá tính riêng qua từng màn trình diễn. Đến khi lớp mặt nạ được mở ra, danh tính được hé lộ cũng là lúc những cảm xúc và câu chuyện phía sau giọng hát được kết nối trọn vẹn hơn với khán giả.

Bên cạnh những nhân tố mới, mùa 2026 tiếp tục có sự đồng hành của những gương mặt quen thuộc. Trấn Thành và Bích Phương giữ vai trò cố vấn cố định, Ngô Kiến Huy tiếp tục đảm nhận vị trí MC, tạo sự kết nối giữa mùa mới và hành trình đã được xây dựng qua các mùa trước. Trên nền tảng quen thuộc ấy, loạt mascot và nghệ sĩ mới trở thành những ẩn số tiếp theo được đặt vào cuộc chơi.

Ca sĩ Anh Tú - Quán quân của "Ca sĩ mặt nạ" mùa 2

Sau 3 năm, sự trở lại vì thế không đơn thuần là tiếp nối một mùa phát sóng mà còn là dịp để những yếu tố quen thuộc được phát triển theo hướng mới. Khán giả vẫn bước vào cuộc chơi với nhiệm vụ giải mã danh tính, nhưng những giọng hát, hình tượng và manh mối xuất hiện trong mùa 2026 sẽ mở ra nhiều hướng dự đoán khác nhau.

Chất lượng âm nhạc tiếp tục là trọng tâm

Trong lần trở lại này, âm nhạc tiếp tục là một trong những trọng tâm được nhà sản xuất đầu tư. Từ phối khí, dàn dựng đến trình diễn, các tiết mục được xây dựng để làm nổi bật màu sắc và cá tính âm nhạc của từng nghệ sĩ phía sau mascot.

Bên cạnh việc khai thác đa dạng màu sắc âm nhạc, chương trình chú trọng cách xử lý ca khúc và chất liệu trình diễn, tạo không gian để những giọng hát được che giấu thể hiện dấu ấn riêng. Với format mà danh tính nghệ sĩ được giữ kín, giọng hát, cách xử lý ca khúc và những đặc điểm trong từng màn trình diễn cũng trở thành những dữ kiện quan trọng để khán giả lần theo và giải mã.

Ca sĩ Ngô Kiến Huy cũng tiếp tục đồng hành cùng chương trình

Đặc biệt, ban nhạc biểu diễn trực tiếp là một trong những dấu ấn của Ca sĩ mặt nạ qua hai mùa trước. Sự kết hợp trực tiếp giữa giọng hát và ban nhạc trên sân khấu góp phần tạo nên màu sắc âm nhạc riêng cho chương trình, đồng thời cho phép nghệ sĩ linh hoạt hơn trong cách xử lý từng tiết mục.

Ở mùa 2026, dấu ấn này tiếp tục được phát huy, đồng thời có những đổi mới trong phần phối khí và dàn dựng để phù hợp với màu sắc riêng của từng mascot và nghệ sĩ. Qua đó, âm nhạc không chỉ tạo nên phần trình diễn mà còn trở thành một phần của hành trình tìm kiếm danh tính phía sau lớp mặt nạ.

Diện mạo mới - nhiều màu sắc mới

Cùng với âm nhạc, phần nhìn của Ca sĩ mặt nạ - The Masked Singer 2026 cũng được làm mới với sự xuất hiện của nhiều mascot mới. Các hình tượng được xây dựng đa dạng về tạo hình, màu sắc và phong cách, tiếp tục mở rộng thế giới mascot vốn đã trở thành một phần đặc trưng của chương trình.

Mỗi mascot sở hữu cá tính và câu chuyện riêng, vừa đóng vai trò che giấu danh tính nghệ sĩ, vừa tạo thêm những dấu hiệu để khán giả quan sát và suy đoán. Ở mùa 2026, nhiều hình tượng chưa từng xuất hiện được giới thiệu, mang đến những thiết kế và cách xây dựng nhân vật mới. Sự thay đổi này giúp thế giới mascot tiếp tục được mở rộng, với nhiều hình ảnh và màu sắc khác nhau, phù hợp với cá tính của từng nghệ sĩ phía sau lớp mặt nạ.

Ca sĩ Bích Phương cũng xuất hiện với vai trò cố vấn

Không chỉ mascot, chương trình quy tụ nhiều nghệ sĩ và gương mặt mới, đa dạng về màu sắc âm nhạc và phong cách trình diễn, tiếp tục bổ sung những ẩn số cho mùa trở lại. Những thay đổi từ mascot, dàn cố vấn đến nghệ sĩ tham gia góp phần tạo nên diện mạo mới cho Ca sĩ mặt nạ - The Masked Singer 2026, trong khi tinh thần giải mã danh tính phía sau lớp mặt nạ vẫn được giữ làm trung tâm. Sau 3 năm,, chương trình trở lại với những yếu tố quen thuộc được tiếp nối cùng nhiều lớp ẩn số mới, mở ra một mùa giải nơi mỗi giọng hát và màn trình diễn đều có thể dẫn khán giả đến một đáp án bất ngờ.

Đón xem Ca sĩ mặt nạ - The Masked Singer Vietnam 2026 lúc 20h thứ Bảy hàng tuần từ ngày 3/10/2026 trên kênh HTV2 - Vie Channel, ON-Vie Giải Trí, YouTube VieChannel & ứng dụng VieON.