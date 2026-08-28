800 tỷ đồng trái phiếu "chảy" về Home Credit

ANTD.VN - Trong khi quy mô nợ tiếp tục phình to, Home Credit vẫn đẩy mạnh huy động vốn khi phát hành thêm 800 tỷ đồng trái phiếu.

Trong hai ngày 21 và 24/8/2026, Công ty Tài chính TNHH MTV Home Credit Việt Nam (Home Credit Việt Nam) tiếp tục huy động tổng cộng 800 tỷ đồng thông qua hai lô trái phiếu riêng lẻ.

Theo báo cáo kết quả chào bán gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), ngày 21/8, Home Credit Việt Nam phát hành 600 trái phiếu mã HCVL12605, mệnh giá 1 tỷ đồng mỗi trái phiếu, qua đó thu về 600 tỷ đồng. Ba ngày sau, doanh nghiệp tiếp tục phát hành 200 trái phiếu mã HCVL12606, huy động thêm 200 tỷ đồng.

Hai lô trái phiếu đều có kỳ hạn 24 tháng, dự kiến đáo hạn lần lượt vào ngày 21/8/2028 và 24/8/2028.

Tính từ đầu năm đến nay, Home Credit Việt Nam đã huy động khoảng 2.800 tỷ đồng.

Đáng chú ý, đây đã là lần thứ 5 và thứ 6 Home Credit Việt Nam phát hành trái phiếu riêng lẻ kể từ đầu năm. Trước đó, doanh nghiệp đã huy động tổng cộng 2.000 tỷ đồng qua 4 lô trái phiếu, gồm lô HCV12604 trị giá 500 tỷ đồng phát hành ngày 29/6; HCV12603 trị giá 350 tỷ đồng ngày 8/6; HCV12602 trị giá 1.000 tỷ đồng ngày 27/5 và HCV12601 trị giá 150 tỷ đồng ngày 20/5.

Như vậy, tính từ đầu năm đến nay, Home Credit Việt Nam đã huy động khoảng 2.800 tỷ đồng thông qua 6 lô trái phiếu riêng lẻ.

Việc liên tục bổ sung vốn qua trái phiếu diễn ra trong bối cảnh quy mô nợ của Home Credit Việt Nam đang tăng nhanh. Trong 6 tháng đầu năm 2026, doanh nghiệp ghi nhận lợi nhuận trước thuế gần 1.680 tỷ đồng, tăng 15,2% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế đạt 1.343,9 tỷ đồng, tăng khoảng 177 tỷ đồng.

Vốn chủ sở hữu tại ngày 30/6 đạt hơn 9.755 tỷ đồng, tăng 20,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, vốn đầu tư của chủ sở hữu giữ nguyên ở mức 2.050 tỷ đồng, còn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đạt hơn 5.615 tỷ đồng.

Tuy nhiên, đà tăng của nợ phải trả lại nhanh hơn đáng kể. Cuối tháng 6, khoản mục này lên gần 33.872 tỷ đồng, tăng hơn 8.468 tỷ đồng, tương đương 33,3% chỉ sau một năm. Phần nợ tăng thêm trong kỳ cao gấp hơn 5 lần mức tăng vốn chủ sở hữu.

Diễn biến này kéo hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu từ 3,13 lần lên 3,47 lần. Nói cách khác, cứ 1 đồng vốn chủ sở hữu, Home Credit Việt Nam đang sử dụng khoảng 3,47 đồng nợ để tài trợ cho hoạt động.

Với tổng nguồn vốn khoảng 43.627 tỷ đồng tại cuối tháng 6, nợ phải trả chiếm gần 78%, trong khi vốn chủ sở hữu chỉ chiếm khoảng 22%. Hệ số nợ phải trả trên tổng tài sản cũng tăng từ 0,76 lên 0,78 lần.