Siêu thị khuyến mại nhiều mặt hàng, tổ chức Trung thu sớm dịp nghỉ lễ 2/9

ANTD.VN - Hệ thống bán lẻ WinMart/WinMart+/WiN, GO!... tổ chức nhiều hoạt động vui chơi giải trí cũng như chuẩn bị nguồn hàng dồi dào phục vụ khách hàng dịp 2/9.

Chương trình "Mang hội trăng trở về" rực rỡ sắc màu Trung thu tại WinMart thu hút khách hàng

Đại diện hệ thống bán lẻ WinMart/WinMart+/WiN cho biết, chương trình “Mang hội trăng trở về”, đưa không khí Tết thiếu nhi đến gần hơn với các gia đình thông qua chuỗi hoạt động mùa trăng sẽ được tổ chức tại gần 5.300 điểm bán trên cả nước.

Chương trình do MAMA HY – thương hiệu bánh kẹo thuộc WinCommerce – triển khai, mang đến không khí lễ hội tưng bừng với lồng đèn, lân rồng, trống hội và những hình ảnh Trung thu quen thuộc. Tại nhiều siêu thị WinMart, trẻ em và gia đình còn có thể thưởng thức các tiết mục múa lân – trống hội, giao lưu cùng chú Cuội – chị Hằng, làm lồng đèn, chơi trò dân gian và rước đèn.

Song hành với chuỗi hoạt động, MAMA HY giới thiệu bộ sưu tập bánh Trung thu kết hợp giữa những hương vị quen thuộc như thập cẩm, hạt sen, đậu xanh và các lựa chọn mới như lava cà phê & sôcôla tan chảy, lava trứng chảy hay sen cốm nếp dẻo sữa dừa.

Theo tiêu chí “Tươi ngon tròn vị”, bánh trung thu MaMA HY chú trọng lớp vỏ mỏng mềm, nhân đầy đặn, mịn và độ ngọt vừa phải. Giá bán từ 55.000–75.000 đồng/chiếc, hộp 4 bánh có giá 220.000–300.000 đồng/hộp.

Bên cạnh đó, để đáp ứng nhu cầu mua sắm của người dân trong kỳ nghỉ lễ kéo dài, chuỗi bán lẻ WinMart/WinMart+/WiN thuộc WinCommerce dự báo nhu cầu tăng ở các nhóm thực phẩm tươi sống, rau củ quả, thực phẩm chế biến sẵn, đồ uống, hóa mỹ phẩm và hàng thiết yếu.

Bên cạnh đó, các mặt hàng như xúc xích, thịt nguội, kem, sữa chua, sữa tươi, bánh kẹo, mì, thực phẩm khô, gia vị, nước giải khát, bia và nước khoáng cũng được kỳ vọng ghi nhận mức tiêu thụ cao hơn trong dịp lễ.

Tại các siêu thị WinMart, cơ cấu hàng hóa cho dịp lễ còn được mở rộng với các sản phẩm phục vụ nhu cầu nấu ăn tại nhà, họp mặt gia đình như: cá hồi nhập khẩu, thịt bò nhập khẩu, thịt và thủy hải sản đông lạnh cao cấp, thủy hải sản đặc sản vùng miền (Phú Quốc, Côn Đảo, Nghệ An, Cửa Lò, Hạ Long…), trái cây đặc sản vùng miền và trái cây nhập khẩu.

Hệ thống WinMart/WinMart+/WiN đã xây dựng kế hoạch cung ứng hàng hóa và phối hợp với nhà cung cấp từ 2 tháng trước lễ, trên cơ sở dự báo sức mua theo từng khu vực.

Bà Phạm Huyền Trang, Giám đốc Ngành hàng WinMart cho biết: “Phục vụ nhu cầu tiêu dùng dịp lễ 2/9, hệ thống WinMart đã chủ động chuẩn bị nguồn cung, phối hợp với các nhà cung cấp lên kế hoạch sản lượng, lịch giao hàng và phương án bổ sung hàng trong thời gian cao điểm. Đối với một số nhóm hàng thiết yếu như thực phẩm tươi sống, lượng cung ứng hàng hóa dự kiến tăng 130% - 200% so với ngày thường”.

Ngoài ra, WinMart/WinMart+/WiN cũng triển khai các chương trình khuyến mại, ưu đãi trên các nhóm hàng thiết yếu, qua đó giúp khách hàng mua sắm thuận tiện với mức giá hợp lý và ổn định trong suốt kỳ nghỉ.

Từ 20/8 đến 2/9, hệ thống WinMart tổ chức chương trình “Mừng lễ Quốc khánh, tưng bừng săn deal” với đa dạng ưu đãi tập trung vào các mặt hàng thiết yếu, thực phẩm, đồ uống, hóa mỹ phẩm. Nổi bật là các chương trình “Ngày vàng giá sốc”, “Ngày vàng giá chấn động, các combo mua sắm tiết kiệm, mua 1 tặng 1, mua 2 tặng 1... Ngoài ra, hội viên WiNX với hóa đơn từ 99.000 đồng có cơ hội mua thêm sản phẩm với giá ưu đãi.

Đại diện nhà bán lẻ cũng cho biết thêm, 7 tháng đầu năm 2026, hệ thống WinMart/WinMart+/WiN mở mới 668 cửa hàng, nâng tổng quy mô mạng lưới lên gần 5.300 điểm bán trên khắp 34 tỉnh thành phố.

Tại hệ thống bán lẻ GO!, đón chào không khí tự hào của ngày Tết Độc Lập 2/9 và đáp ứng nhu cầu sum họp gia đình trong kỳ nghỉ lễ lớn, hệ thống đại siêu thị GO! kích hoạt đại tiệc khuyến mãi và ẩm thực mang tên "Món ngon hội tụ - Chuẩn vị muôn nơi".

Diễn ra từ ngày 27/08 đến hết ngày 09/09/2026 trên toàn bộ hệ thống đại siêu thị GO! toàn quốc, chương trình không chỉ mang tới không gian mua sắm không khí Lễ rộn ràng mà còn là điểm đến lý tưởng để các gia đình trực tiếp đến trải nghiệm, ăn mừng Lễ, thưởng thức các món ngon chuẩn vị cùng chuỗi ưu đãi "Mua 2 tặng 1", "Mua 1 tặng 1" và giảm giá trực tiếp đến 45%.

Bên cạnh không khí vui chơi Lễ Quốc khánh, các bậc phụ huynh khi đưa con em đến siêu thị GO! cũng có thể mua sắm trọn bộ trang phục và vật dụng tựu trường, gồm quần áo, giày dép thời trang hay đồ dùng chăm sóc gia đình.

Trong dịp này, khách hàng thành viên The 1 Việt Nam của GO! được giảm thêm 10% khung giờ vàng tại store và hưởng giá thành viên siêu tiết kiệm tại quầy.

Dịp này, Central Retail Việt Nam khai trương Đại siêu thị GO! Đan Phượng tại tầng B1, Trung tâm Thương mại Vincom Plaza Đan Phượng với diện tích hơn 3.000 m², cung cấp hơn 21.000 sản phẩm phục vụ nhu cầu tiêu dùng của người dân.