ANTD.VN - Sau biến cố lớn tại PC1, nhóm nhà đầu tư liên quan đến CII liên tục gia tăng sở hữu, nâng tổng lượng cổ phiếu nắm giữ lên 52,61 triệu đơn vị, tương đương 12,79% vốn của CTCP Tập đoàn PC1.

Nhóm cổ đông liên quan đến CII đang ngày càng gia tăng hiện diện tại CTCP Tập đoàn PC1 (PC1) khi liên tiếp thực hiện các giao dịch mua vào. Sau giao dịch mới nhất, nhóm này đã nâng tổng sở hữu lên 12,79% vốn của PC1.

Nhóm CII nắm gần 13% vốn của PC1.

Cụ thể, CTCP Thương mại Đầu tư CII (CII Invest), công ty con của CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (CII), vừa hoàn tất mua thêm 1 triệu cổ phiếu PC1 trong ngày 27/8 với mục đích đầu tư. Qua đó, lượng cổ phiếu PC1 do CII Invest trực tiếp nắm giữ tăng lên 29,63 triệu đơn vị, tương ứng 7,2% vốn.

Cùng với số cổ phần trực tiếp, nhóm này còn có 22,98 triệu cổ phiếu do các bên liên quan đến CII Invest sở hữu, chiếm 5,59% vốn PC1. Như vậy, chỉ trong vài tháng, tỷ lệ nắm giữ của nhóm CII tại PC1 đã được nâng lên đáng kể thông qua chuỗi giao dịch trên thị trường.

Dấu ấn của CII tại PC1 bắt đầu rõ nét từ ngày 2/6, khi CII Invest mua 3,88 triệu cổ phiếu và đưa nhóm này trở thành cổ đông lớn. Sau đó, doanh nghiệp tiếp tục mua thêm 494.600 cổ phiếu trong phiên 13/8, trước khi thực hiện thương vụ mới nhất vào ngày 27/8.

Việc liên tục gia tăng sở hữu diễn ra trong bối cảnh CII xác định PC1 là khoản đầu tư tài chính, thay vì hướng đến tham gia quản trị doanh nghiệp. CII cho biết không có chủ trương đề cử, ứng cử nhân sự vào HĐQT hoặc Ban kiểm soát PC1.

Theo CII, cơ sở cho quyết định đầu tư nằm ở danh mục năng lượng của PC1, bao gồm các dự án đang vận hành, một số dự án điện mặt trời hưởng giá FIT và những dự án dự kiến đưa vào khai thác trong thời gian tới. Doanh nghiệp đánh giá đây là lĩnh vực hạ tầng thiết yếu, hưởng lợi từ nhu cầu điện ngày càng tăng của nền kinh tế.

Đáng chú ý, năng lượng cũng là mảng hạ tầng mà CII cho rằng còn thiếu trong danh mục đầu tư và đã mong muốn tham gia từ nhiều năm qua. Việc nâng sở hữu tại PC1 vì vậy được xem là một bước đi đáng chú ý trong chiến lược mở rộng sang lĩnh vực này của CII.