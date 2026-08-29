Yêu cầu bán xăng dầu đúng giờ dịp 2-9

ANTD.VN - Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Cục TTTN) yêu cầu các thương nhân đầu mối sản xuất, kinh doanh và thương nhân phân phối xăng dầu chủ động nguồn cung, tăng cường dự trữ, tổ chức bán hàng liên tục, không để xảy ra tình trạng gián đoạn nguồn cung trong dịp Lễ Quốc khánh 2/9.

Yêu cầu đảm bảo nguồn cung xăng dầu trong nước dịp 2/9

Cục TTTN vừa có văn bản số 2833/TTTN-XD đề nghị các thương nhân đầu mối sản xuất xăng dầu, thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu và thương nhân phân phối xăng dầu triển khai các giải pháp bảo đảm nguồn cung xăng dầu phục vụ thị trường trong dịp Lễ Quốc khánh 2/9.

Theo đó, đối với các thương nhân đầu mối sản xuất xăng dầu, Cục TTTN yêu cầu thực hiện nghiêm túc kế hoạch sản xuất đã đăng ký với Bộ Công Thương; chủ động nguồn cung, thực hiện dự trữ xăng dầu phù hợp và bảo đảm cung cấp xăng dầu cho các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu theo đúng sản lượng, thời gian đã ký kết giữa các bên;

Thực hiện nghiêm túc, đầy đủ tổng nguồn xăng dầu tối thiểu năm 2026 đã được phân giao và kế hoạch thực hiện tổng nguồn hàng quý đã đăng ký với Bộ Công Thương. Việc giao nhận hàng hóa phải được thực hiện theo hợp đồng đã ký kết; đồng thời chủ động nguồn cung, dự trữ xăng dầu theo quy định, bảo đảm cung cấp đầy đủ xăng dầu cho thị trường trong nước trong mọi tình huống.

Cục TTTN yêu cầu các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu và thương nhân phân phối xăng dầu tuyệt đối không để gián đoạn nguồn cung xăng dầu trong hệ thống kinh doanh, từ đầu mối, thương nhân phân phối đến doanh nghiệp bán lẻ;

Để bảo đảm nguồn cung thông suốt, các thương nhân phải bố trí đầy đủ nhân lực, phương tiện vận tải và chủ động phương án điều tiết nguồn hàng linh hoạt giữa các địa bàn, tuyến đường trọng điểm, khu du lịch và cửa ngõ các đô thị lớn.

Các thương nhân có trách nhiệm chỉ đạo các cửa hàng bán lẻ xăng dầu trực thuộc và hệ thống đại lý, nhượng quyền duy trì bán hàng liên tục 24/24 giờ hoặc theo đúng khung giờ đã đăng ký, niêm yết.

Cục TTTN nghiêm cấm mọi hành vi găm hàng chờ tăng giá, cắt giảm lượng bán, bán nhỏ giọt hoặc tự ý ngừng bán hàng khi chưa có văn bản chấp thuận của Sở Công Thương.

Bên cạnh đó, các thương nhân cần chú trọng chia sẻ nguồn cung, chia sẻ lợi nhuận và rủi ro trong hệ thống phân phối một cách hợp lý, bảo đảm việc cung ứng xăng dầu cho thị trường không bị gián đoạn. Doanh nghiệp cần bố trí đủ nhân lực, tổ chức trực hoặc tăng ca để duy trì hoạt động bán hàng thường xuyên, liên tục.