Huy Thanh Jewelry đồng hành xây trường vùng cao Điện Biên

ANTD.VN - Ngày 25/8, Huy Thanh Jewelry chính thức có mặt tại Điện Biên, cùng tham dự lễ khánh thành điểm trường Huổi Quang 1 - một trong những hoạt động cộng đồng mà thương hiệu theo đuổi suốt năm vừa qua.

Tháng 10/2025, Huy Thanh Jewelry tổ chức chương trình đấu giá trang sức đặc biệt, cùng Cộng đồng người hâm mộ SOOBIN mang về 410 triệu đồng đóng góp xây dựng điểm trường Huổi Quang 1 tại xã Na Sang, tỉnh Điện Biên.

Phiên đấu giá trang sức được khởi xướng bởi Huy Thanh Jewelry với sự tham gia của nghệ sĩ SOOBIN

Trải qua nhiều thử thách về địa hình và thời tiết trong quá trình thi công, ngôi trường đã hoàn thiện đúng dịp năm học mới, mang đến không gian học tập khang trang cho các em nhỏ vùng cao - nơi trước đây học sinh phải học tập trong điều kiện tạm bợ, di chuyển hàng chục cây số mỗi ngày để đến lớp.

Phòng học khang trang tại điểm trường Huổi Quang 1 đã chính thức được đưa vào sử dụng sau 4 tháng thi công

Công trình điểm trường Huổi Quang 1 thuộc Trường PTDTBT Tiểu học Ma Thì Hồ được xây dựng mới hoàn toàn, khang trang trên tổng diện tích hơn 192m2, bao gồm 2 phòng học, 2 phòng công vụ, 1 bếp ăn và 2 nhà vệ sinh phục vụ giáo viên và học sinh, với tổng kinh phí đầu tư 877.125.000 đồng. Ngoài khoản đóng góp từ chương trình đấu giá, Huy Thanh Jewelry còn trao tặng thêm 2 chiếc tivi thông minh, phục vụ công tác giảng dạy tại điểm trường.

Ông Trần Trung Nhân, Hiệu trưởng Trường PTDTBT Tiểu học Ma Thì Hồ tiếp nhận 2 chiếc tivi thông minh 65inch do Huy Thanh Jewelry tặng điểm trường Huổi Quang 1

Với Huy Thanh Jewelry, mỗi thiết kế không chỉ là một món trang sức, mà còn là một câu chuyện. Đó chính là tinh thần cốt lõi của triết lý thương hiệu "Tales of Happiness" - niềm tin rằng vẻ đẹp thực sự nằm ở khả năng lan tỏa hạnh phúc, kết nối con người và tạo ra những giá trị bền vững.

Điểm trường Huổi Quang 1 là một trong những minh chứng cho triết lý đó: một tác phẩm trang sức được trao đi qua đấu giá, để rồi trở thành nền móng, mái ngói và cánh cửa lớp học cho những trẻ em vùng cao. Đây là dự án mở ra chương mới trong hành trình mà thương hiệu theo đuổi, với tầm nhìn về một thương hiệu trang sức không chỉ tôn vinh vẻ đẹp và câu chuyện cá nhân, mà còn góp phần mang đến những giá trị nhân văn cho cộng đồng xung quanh.

“Tales of Happiness” - Hạnh phúc trong triết lý Huy Thanh không nằm ở một khoảnh khắc lấp lánh nhất thời, mà ở những điều tử tế được nuôi dưỡng theo thời gian - để mỗi câu chuyện được kể hôm nay sẽ tiếp tục mở ra những câu chuyện hạnh phúc khác trong tương lai.