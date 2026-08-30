Theo công bố định kỳ gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), CTCP Toàn Hải Vân tiếp tục ghi nhận khoản lỗ sau thuế gần 52 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2026. Dù kết quả kinh doanh chưa cải thiện, quy mô vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp lại tăng đáng kể so với kỳ trước.

Tại ngày 30/6/2026, vốn chủ sở hữu của Toàn Hải Vân đạt hơn 2.718 tỷ đồng, tăng khoảng 300 tỷ đồng. Vốn đầu tư của chủ sở hữu chiếm hơn 2.515 tỷ đồng. Đáng chú ý, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối chuyển từ âm hơn 49,15 tỷ đồng tại kỳ trước sang dương hơn 50,37 tỷ đồng vào cuối tháng 6.

Chủ đầu tư dự án Selavia lỗ gần 52 tỷ đồng trong nửa đầu năm

So với cùng kỳ năm 2025, mức thua lỗ của doanh nghiệp đã thu hẹp đáng kể. Trong 6 tháng đầu năm ngoái, Toàn Hải Vân ghi nhận lỗ trước thuế hơn 179,2 tỷ đồng và lỗ sau thuế hơn 148,3 tỷ đồng.

Ở phía nguồn vốn, áp lực nợ vẫn tương đối lớn khi tổng nợ phải trả của doanh nghiệp đạt hơn 7.115 tỷ đồng vào cuối tháng 6, tương đương khoảng 1,91 lần vốn chủ sở hữu.

Dư nợ vay ngân hàng cũng tăng lên hơn 1.402 tỷ đồng, cao hơn khoảng 129 tỷ đồng so với kỳ trước. Trái ngược với xu hướng này, dư nợ trái phiếu giảm từ khoảng 640 tỷ đồng xuống còn hơn 520 tỷ đồng. Đây là các khoản trái phiếu được Toàn Hải Vân phát hành riêng lẻ trong nước trong giai đoạn 2021-2022.

Theo phương án phát hành, dòng tiền dùng để thanh toán gốc và lãi trái phiếu đến hạn được dự kiến lấy từ doanh thu của dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng thuộc Khu phức hợp Vịnh Đầm (Selavia) tại Dương Tơ, Phú Quốc. Toàn Hải Vân là chủ đầu tư dự án này.

Vịnh Đầm được doanh nghiệp định hướng phát triển thành khu phức hợp nghỉ dưỡng, du lịch và lưu trú, với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 3.579 tỷ đồng.

Đáng chú ý, dự án này cũng là điểm giao thoa giữa Toàn Hải Vân và CTCP Địa ốc Sài Gòn Thương Tín (TTC Land). Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2025, tại cuối năm ngoái, TTC Land ghi nhận 850 tỷ đồng dư nợ trái phiếu để đầu tư vào các hạng mục Khu resort nghỉ dưỡng A4-1 và khu đất phức hợp dịch vụ du lịch – lưu trú B1-9 thuộc Khu phức hợp Vịnh Đầm.

Đối với lô trái phiếu SCR12401 của TTC Land, quyền sử dụng đất thuộc Khu phức hợp Vịnh Đầm do Toàn Hải Vân sở hữu được sử dụng làm tài sản bảo đảm.

Quan hệ giữa hai doanh nghiệp còn được thể hiện qua việc TTC Land trực tiếp đầu tư vào Toàn Hải Vân. Tính đến cuối tháng 6/2026, tỷ lệ sở hữu của TTC Land tại Toàn Hải Vân là 7,61%, với giá trị khoản đầu tư khoảng 514,1 tỷ đồng.

Động thái đáng chú ý diễn ra vào ngày 26/8, khi HĐQT TTC Land thông qua phương án chuyển nhượng gần 3,9 triệu quyền mua cổ phần Toàn Hải Vân cho một đối tác. Điều này đồng nghĩa TTC Land sẽ không thực hiện quyền mua đối với lượng cổ phần Toàn Hải Vân dự kiến phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu nhằm tăng vốn điều lệ.