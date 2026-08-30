Ủy ban Cạnh tranh quốc gia đính chính thông tin về sản phẩm “Đồ chơi mềm, hộp mù THE MONSTERS COCA-COLA SERIES - Vinyl Face” bị thu hồi tại nước ngoài

ANTD.VN - Ủy ban Cạnh tranh quốc gia vừa thông tin đính chính thông tin về sản phẩm “Đồ chơi mềm, hộp mù THE MONSTERS COCA-COLA SERIES - Vinyl Face” bị thu hồi tại nước ngoài trong bản tin ngày 05/02/2026 của Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia.

Sản phẩm bị cảnh báo là sản phẩm giả mạo nhãn hiệu POP MART

Cụ thể, tại Mục 4 của Bản tin phát hành hồi tháng 2/2026, Ủy ban đã thông tin về sản phẩm “Đồ chơi mềm, hộp mù THE MONSTERS COCA-COLA SERIES - Vinyl Face của POP MART - Xuất xứ: Trung Quốc”, thuộc diện thu hồi theo cảnh báo của cơ quan chức năng tại Đức do vật liệu nhựa của sản phẩm có chứa hàm lượng bis (2-ethylhexyl) phthalate (DEHP) vượt mức cho phép, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe trẻ em, đặc biệt là nguy cơ ảnh hưởng đến hệ sinh sản.

Sau khi rà soát, đối chiếu với thông báo gốc số SR/00166/26 trên Hệ thống Cảnh báo An toàn Sản phẩm (Safety Gate) của Ủy ban châu Âu tại địa chỉ: https://ec.europa.eu/safety-gate-alerts/screen/webReport/alertDetail/10097134 và tiếp nhận thông tin từ Công ty TNHH Pop Mart Việt Nam, đơn vị nhập khẩu và phân phối chính thức thương hiệu POP MART tại Việt Nam, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia cung cấp làm rõ một số thông tin như sau:

Về nguồn gốc của sản phẩm bị cảnh báo: Theo thông báo gốc số SR/00166/26 trên Hệ thống Safety Gate, sản phẩm thuộc diện thu hồi được xác định là hàng giả mạo nhãn hiệu POP MART. Cụ thể, tại thông báo gốc, mục “Thương hiệu” ghi nhận “Pop Mart (HÀNG GIẢ)” và mục “Sản phẩm có phải là hàng giả?” xác định là “Hàng giả”.

Như vậy, sản phẩm bị cảnh báo trong thông báo của cơ quan chức năng Đức là sản phẩm giả mạo nhãn hiệu POP MART, không phải sản phẩm chính hãng do POP MART sản xuất, cũng không phải sản phẩm chính hãng do Công ty TNHH Pop Mart Việt Nam nhập khẩu và phân phối tại Việt Nam.

Thông tin về sản phẩm chính hãng được nhập khẩu và phân phối tại Việt Nam

Theo thông tin do Công ty TNHH Pop Mart Việt Nam cung cấp, sản phẩm THE MONSTERS COCA-COLA SERIES – Vinyl Face Blind Box chính hãng do Công ty nhập khẩu đã được tổ chức chứng nhận được chỉ định cấp Giấy chứng nhận phù hợp số VIC/25.HQ/9.23.0703 ngày 24/07/2025, xác nhận sản phẩm phù hợp với QCVN 3:2019/BKHCN và được phép sử dụng dấu hợp quy (CR).

Do đó, cần phân biệt rõ giữa sản phẩm bị cảnh báo là hàng giả mạo nhãn hiệu POP MART theo thông báo số SR/00166/26 và sản phẩm chính hãng do Công ty TNHH Pop Mart Việt Nam nhập khẩu, phân phối tại Việt Nam.

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia đính chính thông tin tại Mục 4 của Bản tin đăng ngày 05/02/2026 như sau:

Thông tin đã đăng: “Đồ chơi mềm, hộp mù THE MONSTERS COCA-COLA SERIES - Vinyl Face của POP MART - Xuất xứ: Trung Quốc”.

Thông tin đính chính: “Đồ chơi mềm, hộp mù THE MONSTERS COCA-COLA SERIES - Vinyl Face giả mạo nhãn hiệu POP MART - Xuất xứ: Trung Quốc”.

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia đính chính, làm rõ thông tin nêu trên nhằm bảo đảm thông tin cảnh báo được cung cấp đầy đủ, chính xác, đồng thời tránh gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng về sản phẩm chính hãng của POP MART và sản phẩm giả mạo nhãn hiệu POP MART bị cơ quan chức năng nước ngoài thu hồi.

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia khuyến nghị người tiêu dùng khi mua các sản phẩm mang thương hiệu POP MART cần lựa chọn sản phẩm có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, được cung cấp thông qua các kênh phân phối chính thức; đồng thời kiểm tra kỹ thông tin về sản phẩm, nhà nhập khẩu và đơn vị phân phối để hạn chế nguy cơ mua phải hàng giả, hàng nhái, hàng không bảo đảm an toàn.