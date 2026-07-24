Brazil bác bỏ, Nhật Bản 'lấy làm tiếc' về mức thuế mới của Mỹ

ANTD.VN - Brazil đã bác bỏ quyết định của Mỹ về việc áp thuế 12,5% đối với các sản phẩm của Brazil sau cuộc điều tra thương mại theo Mục 301 đối với 60 nền kinh tế, đồng thời cho biết sẽ theo đuổi việc giải quyết tranh chấp tại Tổ chức Thương mại Quốc tế (WTO).

Tàu container hàng hóa tại cảng Long Beach, California, Mỹ ngày 17-7-2026

Chính phủ Brazil ngày 24-7 gọi cuộc điều tra thương mại theo Điều 301 là "tùy tiện và vô căn cứ", cho rằng Mỹ đã sử dụng lao động cưỡng bức làm cái cớ cho chính sách thương mại bảo hộ, mặc dù Brazil đã đệ trình các tài liệu và giải thích về luật pháp và cơ chế thực thi của mình trong quá trình điều tra.

Brazil cho biết họ sẽ ngay lập tức khởi động các thủ tục để viện dẫn các cơ chế phản hồi theo "Luật Tương hỗ" của nước này và đưa vấn đề này ra trước cơ chế giải quyết tranh chấp của WTO.

Cùng ngày, Chính phủ Nhật Bản cho biết nước này "lấy làm tiếc" về các khoản thuế quan mới của Mỹ, sau khi Tokyo bị đưa vào danh sách các đối tác thương mại của Washington chịu mức thuế dao động từ 10-12,5%.

Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Minoru

Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Minoru Kihara tuyên bố: "Ngành công nghiệp và thương mại của Nhật Bản luôn hoạt động tuân thủ các quy tắc quốc tế. Nhật Bản lấy làm tiếc trước việc biện pháp mới nhất này áp thuế đối với Nhật Bản chỉ với lý do chúng tôi không có lệnh cấm nhập khẩu các sản phẩm được sản xuất bằng lao động cưỡng bức".

Theo Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ (USTR), các mức thuế mới được ban hành sau cuộc điều tra khởi động từ tháng 3-2026 theo Mục 301 của Đạo luật Thương mại năm 1974.

Cơ quan này cho rằng việc nhiều đối tác thương mại không ngăn chặn hiệu quả hàng hóa sản xuất bằng lao động cưỡng bức đã tạo ra cạnh tranh không bình đẳng đối với doanh nghiệp và người lao động Mỹ.

Động thái trên cũng nhằm thay thế mức thuế toàn cầu 10% được áp dụng trước đó theo Mục 122 của Đạo luật Thương mại, vốn hết hiệu lực từ ngày 24-7 sau thời hạn tối đa 150 ngày.