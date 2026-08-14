Triều Tiên cảnh báo tăng cường 'răn đe' trước cuộc tập trận Mỹ - Hàn Quốc

ANTD.VN - Triều Tiên cảnh báo có thể đáp trả bằng các biện pháp răn đe ở cấp độ cao hơn trước cuộc tập trận quân sự chung quy mô lớn sắp diễn ra giữa Mỹ và Hàn Quốc, làm gia tăng căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên.

Các phương tiện quân sự của Mỹ tại một căn cứ quân sự của nước này ở Dongducheon, tỉnh Gyeonggi, ngày 13-8, trước thềm cuộc tập trận Ulchi Freedom Shield

Theo tuyên bố của Bộ Ngoại giao Triều Tiên được hãng thông tấn trung ương KCNA đăng tải ngày 14-8, Bình Nhưỡng cho rằng nguyên tắc nhất quán trong bảo đảm an ninh của nước này là “đáp trả một cấp độ đe dọa mới bằng một cấp độ răn đe mới”.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Triều Tiên tuyên bố Bình Nhưỡng sẽ không dung thứ tình trạng đối đầu mà nước này cho rằng đang được các quốc gia đối địch tạo ra, đồng thời sẽ thực hiện quyền tự vệ một cách “có trách nhiệm và quyết đoán” để đối phó với các mối đe dọa.

Tuyên bố được đưa ra trước khi Mỹ và Hàn Quốc bắt đầu cuộc tập trận Ulchi Freedom Shield kéo dài 11 ngày từ ngày 17-8. Đây là hoạt động quân sự thường niên nhằm nâng cao khả năng phối hợp và năng lực phòng thủ của hai đồng minh trước các mối đe dọa từ Triều Tiên.

Khoảng 18.000 binh sĩ Hàn Quốc dự kiến tham gia cuộc tập trận cùng lực lượng Mỹ. Washington hiện duy trì khoảng 28.500 quân tại Hàn Quốc.

Mỹ và Hàn Quốc khẳng định các cuộc tập trận mang tính chất phòng thủ. Tuy nhiên, Bình Nhưỡng lâu nay coi đây là hoạt động diễn tập cho một cuộc tấn công nhằm vào Triều Tiên.

Bộ Ngoại giao Triều Tiên cho rằng Ulchi Freedom Shield nhằm hoàn tất công tác chuẩn bị cho một cuộc đối đầu quân sự thực tế với nước này.

Căng thẳng đã gia tăng trước thềm cuộc tập trận khi Triều Tiên tiến hành một vụ phóng tên lửa đạn đạo ra vùng biển phía Đông bán đảo Triều Tiên hồi đầu tuần.

Cuộc tập trận năm nay cũng diễn ra trong bối cảnh năng lực tác chiến của quân đội Triều Tiên được chú ý hơn sau khi Bình Nhưỡng tăng cường hợp tác quân sự với Nga.

Lực lượng Triều Tiên tham gia cùng quân đội Nga trong xung đột Ukraine được cho là đã tích lũy thêm kinh nghiệm tác chiến thực tế.

Mỹ cho biết cuộc tập trận sẽ tính đến khả năng phải đối phó với các lực lượng Triều Tiên đã có kinh nghiệm trên chiến trường hiện đại.