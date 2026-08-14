Tổng thống Nga Putin tới quần đảo tranh chấp với Nhật Bản, Tokyo lập tức phản đối

ANTD.VN - Chính phủ Nhật Bản đã phản ứng gay gắt trước chuyến thăm đầu tiên của Tổng thống Nga Vladimir Putin tới quần đảo Kuril (Nhật Bản gọi là Lãnh thổ phương Bắc) đang tranh chấp giữa hai nước.

Ông Putin tới thăm một nhà máy chế biến cá trên quần đảo Kuril đang có tranh chấp với Nhật Bản. Ảnh: Reuters.

Ngoại trưởng Nhật Bản Toshimitsu Motegi đã triệu Đại sứ Nga Nikolay Nozdrev tới phản đổi, trong khi Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi gọi hành động của ông Putin là “hoàn toàn không thể chấp nhận được”.

Bà Takaichi phát biểu với các phóng viên tại Tokyo rằng quần đảo này - nằm ngay gần Hokkaido - là một phần của Nhật Bản “xét cả về mặt lịch sử lẫn luật pháp quốc tế”, đồng thời gọi chuyến thăm của nhà lãnh đạo Nga là “không phù hợp với lập trường nhất quán của Nhật Bản” về vùng lãnh thổ này.

Truyền hình Nhật Bản đã phát sóng hình ảnh ông Putin trên đảo Etorofu, nơi nhà lãnh đạo Nga đến thăm một bệnh viện, gặp gỡ người dân và nếm thử trứng cá muối tại một nhà máy chế biến.

Trong bài đăng trên mạng xã hội, Ngoại trưởng Toshimitsu Motegi cho biết: “Nhật Bản cực lực phản đối chuyến thăm này”.

Nga hiện đang kiểm soát 4 đảo thuộc quần đảo Kuril/Lãnh thổ phương Bắc. Chính phủ Nhật Bản khẳng định các đảo này là một phần cố hữu của lãnh thổ Nhật Bản và bị chiếm giữ trái phép sau Chiến tranh Thế giới thứ hai. Khoảng 17.000 người Nhật từng sinh sống trên quần đảo này; hiện nay, nơi đây có khoảng 20.000 công dân Nga đang cư trú.

Hôm 12-8, Tổng thống Putin đã đến đảo Sakhalin của Nga nằm gần đó để thị sát các cuộc tập trận hải quân và tuyên bố rằng 4 hòn đảo đang tranh chấp đã được công nhận thuộc về Nga trong các văn bản quốc tế.

Nhật Bản từng đàm phán với Nga theo phương châm cơ bản là giải quyết vấn đề lãnh thổ và ký hiệp ước hòa bình. Đàm phán từng sôi động dưới thời Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo. Trong cuộc gặp thượng đỉnh giữa ông Abe và ông Putin tại Singapore năm 2018, hai bên thống nhất đẩy nhanh đàm phán. Tuy nhiên, từ đó đến nay đàm phán không có thêm tiến triển.

Vào tháng 3-2022, phối hợp với các nước phương Tây, Nhật Bản bắt đầu thắt chặt trừng phạt kinh tế đối với Moscow vì Nga mở chiến dịch quân sự tại Ukraine. Moscow phản đối các biện pháp trừng phạt và tuyên bố có ý định đình chỉ đàm phán hiệp ước hòa bình với Nhật Bản, bao gồm cả thảo luận về các đảo nói trên. Sau đó, Nga nhiều lần cử quan chức cấp cao tới đảo Etorofu.