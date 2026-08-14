Venezuela cấp phép cho BP và hai công ty nước ngoài khai thác khí đốt

ANTD.VN - Venezuela ngày 13-8 cấp giấy phép cho 3 công ty nước ngoài thăm dò và khai thác khí đốt tự nhiên trong bước đi mới trong quá trình mở cửa ngành năng lượng của quốc gia sở hữu trữ lượng dầu mỏ lớn nhất thế giới.

Venezuela sở hữu trữ lượng dầu mỏ được cho là lớn nhất thế giới

Ba doanh nghiệp được cấp phép gồm tập đoàn năng lượng BP của Anh, XRG của Các Tiểu vương quốc Ảrập Thống nhất (UAE) và UCC có trụ sở tại Qatar. Các công ty này sẽ tham gia phát triển mỏ khí đốt Loran.

Đây là đợt cấp phép mới nhất kể từ khi chính quyền lâm thời Venezuela cải cách luật năng lượng, tạo điều kiện để các doanh nghiệp Mỹ và nước ngoài tham gia sâu hơn vào hoạt động khai thác nguồn tài nguyên dầu khí khổng lồ của nước này.

Quá trình mở cửa lĩnh vực năng lượng được thúc đẩy sau khi Mỹ bắt giữ ông Nicolas Maduro hồi tháng 1-2026. Chính quyền lâm thời do bà Delcy Rodriguez lãnh đạo sau đó tiến hành cải cách chính sách năng lượng dưới sức ép của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Kể từ đó, Caracas đã ký một loạt thỏa thuận với các công ty nước ngoài về thăm dò, khai thác và xuất khẩu dầu khí. Tuy nhiên, việc cấp giấy phép mới tạm thời bị đình chỉ sau trận động đất kinh hoàng ngày 24-6-2026 khiến hơn 6.300 người thiệt mạng.

Trước đó, hồi tháng 6, Chính phủ Venezuela cũng cấp phép cho tập đoàn Shell hoạt động tại một khu vực khác thuộc mỏ Loran.

Venezuela sở hữu trữ lượng dầu mỏ đã được chứng minh lớn nhất thế giới, đồng thời có nguồn tài nguyên khí đốt tự nhiên đáng kể. Quyền lãnh đạo Venezuela Delcy Rodriguez cho biết chính phủ đặc biệt quan tâm đến việc phát triển ngành khí đốt nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong nước.

Đổi lại việc Caracas mở cửa ngành năng lượng, Mỹ đã nới lỏng một số biện pháp trừng phạt được áp dụng dưới thời ông Maduro, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp nước ngoài nối lại hoặc mở rộng hoạt động tại Venezuela.