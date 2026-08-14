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Từ nhà máy đến đường băng: Phi cơ Il-114-300 bắt đầu hành trình nối liền nước Nga

Việt Dũng

ANTD.VN - Il-114-300 không đơn thuần là một mẫu máy bay chở khách mới của Nga. Với một quốc gia có lãnh thổ trải dài qua nhiều múi giờ và không ít khu vực xa xôi, việc sở hữu một dòng máy bay nội địa phù hợp các đường bay ngắn có ý nghĩa đặc biệt. Những chuyến Il-114-300 đầu tiên được bàn giao vì thế không chỉ đánh dấu sự trở lại của một chương trình hàng không, mà còn mở ra kỳ vọng về một “mạch nối trên không” do chính nước Nga làm chủ.

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