Mưa lớn chưa từng có tại Nhật Bản, ít nhất 4 người chết, hàng nghìn người mắc kẹt tại sân bay

ANTD.VN - Ít nhất 4 người thiệt mạng ở miền đông Nhật Bản sau trận mưa lớn “chưa từng có”. Trận mưa cũng khiến gần 7.000 người mắc kẹt tại sân bay Narita ở Tokyo và buộc hàng nghìn người phải tìm nơi trú ẩn tại các tòa nhà chính quyền.

Cảnh ngập lụt sau mưa lớn ở Chba. Ảnh: KYODO/Reuters

Mưa lớn trút xuống tỉnh Chiba, phía đông Tokyo, vào đêm 13-8, gây cảnh báo sạt lở đất và mất điện. Lệnh sơ tán đã được ban hành với hơn 400.000 người ở Chiba và các khu vực lân cận, đồng thời khoảng 45.000 hộ gia đình bị mất điện khi lượng mưa lên tới 115mm mỗi giờ - xấp xỉ tổng lượng mưa thường được ghi nhận trong cả tháng 8. Đây là lần đầu tiên Cơ quan Khí tượng Nhật Bản ban hành cảnh báo cấp độ 5 (mức cao nhất) về mưa lớn và sạt lở đất đối với tỉnh này.

Thi thể của một người đàn ông, được cho là ở độ tuổi 60 hoặc 70, được tìm thấy đang trôi dạt trên con đường ngập nước ở thành phố Ichikawa. Trong khi đó, một phụ nữ 66 tuổi đã thiệt mạng khi xe ô tô của bà bị mắc kẹt giữa dòng nước lụt tại thành phố Sakura.

Hai người khác được báo cáo đã tử vong sau khi không thể thoát khỏi xe hơi trong lúc ngập lụt. Các binh sĩ đã được điều động đến khu vực này để hỗ trợ công tác cứu hộ.

“Đây là một tình huống cực kỳ bất thường”, Thống đốc tỉnh Chiba, Toshihito Kumagai, phát biểu với các phóng viên vào sáng 14-8, “Tôi từng ứng phó với nhiều thảm họa trong quá khứ, nhưng chưa bao giờ chứng kiến ​​trường hợp nào như thế này”.

Một trung tâm sơ tán tạm thời đã được thiết lập tại tòa nhà chính quyền tỉnh Chiba sau khi giao thông bị gián đoạn do mưa lớn. Ảnh: KYODO/Reuters

Khoảng 7.000 hành khách đã phải qua đêm tại Narita - một trong những sân bay quốc tế chính ở Tokyo, trong khi 1.700 người tìm nơi trú ẩn tại tòa nhà chính quyền tỉnh Chiba.

Mưa đã giảm bớt vào ngày 14-8 nhưng nhà chức trách vẫn cảnh báo về nguy cơ ngập lụt trong khu vực. “Đối với những con sông có nguy cơ lũ lụt cao, xin hãy thực hiện mọi biện pháp có thể để bảo vệ tính mạng của mình”, ông Kazuhito Shimamoto thuộc Bộ Đất đai, Hạ tầng, Giao thông và Du lịch Nhật Bản khuyến cáo, “Ngoài ra, còn có những con sông mà nguy cơ lũ lụt được dự báo sẽ gia tăng, vì vậy vui lòng theo dõi các thông báo sơ tán do chính quyền địa phương đưa ra và chủ động sơ tán sớm”.

Các chuyên gia khí tượng tại Nhật Bản cho biết tình trạng biến đổi khí hậu đang làm gia tăng tần suất và cường độ của những hiện tượng thời tiết cực đoan.