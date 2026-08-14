Nhét thằn lằn cá sấu trong tất nhằm buôn lậu… cũng không thoát

ANTD.VN - Cảnh sát Tokyo vừa bắt giữ một người đàn ông Mexico vì tìm cách buôn lậu thằn lằn thuộc diện nguy cấp từ Hàn Quốc vào Nhật Bản.

Ảnh: NHK

Daniel Isaac Velasco Baltazar, 23 tuổi, bị tình nghi đã tìm cách đưa 9 cá thể thằn lằn qua sân bay Haneda ở Tokyo hôm thứ Bảy tuần trước mà không có giấy phép của chính phủ, vi phạm Luật Hải quan Nhật Bản.

Các cá thể này thuộc loài thằn lằn cá sấu sống trên cây, vốn là đặc hữu của vùng cao nguyên Mexico. Việc mua bán xuyên biên giới đối với loài này bị hạn chế theo Công ước về buôn bán quốc tế các loài động, thực vật hoang dã nguy cấp. Cần phải có giấy phép của chính phủ nếu muốn nhập khẩu.

Hồi tháng 7, cảnh sát Tokyo nhận được tin báo rằng một công dân Mexico đang tìm cách buôn lậu thằn lằn. Cảnh sát đã thông báo cho cơ quan hải quan, và nhân viên hải quan đã phát hiện số bò sát này trong quá trình kiểm tra.

Số thằn lằn được nhét trong tất và cuộn trong áo phông. Nhân viên hải quan đã phát hiện khoảng 200 cá thể thằn lằn thuộc nhiều loài khác nhau trong vali của nghi phạm.

Nghi phạm được cho là đã thừa nhận cáo buộc buôn lậu, và khai rằng đã mua số thằn lằn này ở Mexico với giá khoảng 3 đến 5 USD mỗi con.