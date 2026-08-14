Thổ Nhĩ Kỳ dự định phóng tàu vũ trụ lên Mặt trăng vào đầu năm 2027

ANTD.VN - Thổ Nhĩ Kỳ dự kiến phóng tàu vũ trụ thực hiện sứ mệnh Mặt trăng trong những tháng đầu năm 2027, sử dụng hệ thống động lực hybrid do nước này tự phát triển.

Ông Kacir phát biểu với báo giới rằng Thổ Nhĩ Kỳ đã hoàn tất lịch trình phóng tàu vũ trụ lên Mặt trăng

Bộ trưởng Công nghiệp và Công nghệ Thổ Nhĩ Kỳ Mehmet Fatih Kacir cho biết, nước này đã hoàn tất lịch trình phóng, đồng thời hoàn thành toàn bộ quá trình thử nghiệm hệ thống động lực hybrid nội địa dành cho tàu vũ trụ.

Theo ông Kacir, sứ mệnh Mặt trăng là một bước tiến quan trọng, giúp Thổ Nhĩ Kỳ hướng tới làm chủ những năng lực công nghệ hiện chỉ một số ít quốc gia sở hữu.

Song song với chương trình Mặt trăng, Ankara đang thúc đẩy kế hoạch xây dựng một sân bay vũ trụ gần đường xích đạo tại Somalia.

Cơ sở này được kỳ vọng giúp Thổ Nhĩ Kỳ có khả năng tiếp cận không gian độc lập với chi phí cạnh tranh, phục vụ việc phóng các vệ tinh và tàu vũ trụ do nước này tự phát triển.

Các dự án trên nằm trong nỗ lực của Thổ Nhĩ Kỳ nhằm từng bước nâng cao năng lực tự chủ trong lĩnh vực công nghệ và thám hiểm không gian.