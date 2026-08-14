Ông Trump bị kiện vì dịch vụ bán quyền truy cập sớm bài đăng trên Truth Social

ANTD.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump bị hai tổ chức truyền thông khởi kiện liên quan dịch vụ gây tranh cãi cho phép khách hàng trả phí để nhận các bài đăng của ông trên mạng xã hội Truth Social sớm hơn những người dùng thông thường.

Tổng thống Mỹ Donald Trump

Đơn kiện được The Intercept và tổ chức phi lợi nhuận Freedom of the Press Foundation nộp tại New York, yêu cầu ngăn chặn dịch vụ trên. Hai nguyên đơn mô tả mô hình này là “bất thường, tham nhũng và vi hiến”.

Trọng tâm của vụ kiện là việc các bài đăng của Tổng thống Trump thường chứa thông báo liên quan chính sách của chính phủ, hoạt động quân sự và nhiều quyết định quan trọng khác có khả năng tác động đến thị trường tài chính.

Trump Media & Technology Group (TMTG), công ty mẹ của Truth Social, hồi tháng 7-2026 thông báo sẽ bán quyền truy cập sớm vào các bài đăng của Tổng thống Mỹ.

Khách hàng có thể phải trả tới 100.000 USD mỗi tháng, hoặc 60.000 USD/tháng nếu cam kết sử dụng dịch vụ trong 3 năm.

Theo đơn kiện, việc những khách hàng có khả năng chi trả khoản phí lớn được tiếp cận sớm thông tin có thể tác động đến thị trường đặt ra vấn đề về lợi thế thông tin và lợi ích tài chính của Tổng thống.

Ông Trump hiện là cổ đông lớn nhất của TMTG. Số cổ phần của ông được đặt trong một quỹ tín thác do con trai cả Donald Trump Jr. giám sát.

The Wall Street Journal trước đó đưa tin các công ty giao dịch tài chính nằm trong nhóm những khách hàng đầu tiên đăng ký dịch vụ.

Hai tổ chức khởi kiện cho rằng Tổng thống có khả năng thu lợi tài chính bằng cách cung cấp sớm những thông tin của chính phủ có thể làm biến động thị trường cho những khách hàng trả tiền cho công ty của ông.

Dịch vụ này cũng vấp phải phản ứng từ một số nghị sĩ đảng Dân chủ. Các nhà lập pháp đã kêu gọi Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) điều tra hoạt động bán quyền truy cập sớm của Truth Social.